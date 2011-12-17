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۲۶ آذر ۱۳۹۰، ۱۰:۱۹

اذعان آمریکا به قدرت مرجعیت/

آیت الله سیستانی آمریکا را مجبور به عقب نشینی از عراق کرد

آیت الله سیستانی آمریکا را مجبور به عقب نشینی از عراق کرد

یک روزنامه آمریکایی در گزارشی با اشاره به شکست های آمریکا در عراق، از مرجعیت دینی شیعیان این کشور به عنوان اصلی ترین عامل عقب نشینی نظامیان آمریکایی یاد کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه نشنال آمریکا (The National) اخیرا در مقاله ای با اشاره به خروج نظامیان آمریکایی ازعراق تاکید کرد: آیت الله سیستانی (مرجعیت عالی شیعیان عراق) آمریکاییها را مجبور به عقب نشینی از خاک عراق کرد.

در این گزارش با اشاره به ارتباط نزدیک مراجع دینی با مردم تاکید شده که نظر مخالف و مستحکم آیت الله سیستانی در زمینه رد حضور بیگانگان در خاک عراق، اصلی ترین عامل در تحقق عقب نشینی نظامیان آمریکایی بود.

خاطر نشان می شود نظامیان آمریکایی روز گذشته (جمعه) آخرین پایگاه نظامی را نیز تحویل نیروهای عراقی دادند و تا دو هفته دیگر به طور کامل از عراق خارج می شوند.

این در حالی است که باقی ماندن 15 هزار کارمند در سفارت آمریکا درعراق مسئله ای است که هشدار مقامات سیاسی و  مراجع دینی عراق را در پی داشته و آنان معتقدند واشنگتن با این اقدام مسائل و طرح دیگری را دنبال می کند.

کد مطلب 1485329

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