هند برای پرداخت پول نفت ایران با روسیه مذاکره می کند

به گزارش خبرگزاری مهر، هر چند هند برای پرداخت پول نفت وارداتی از ایران با ترکیه به توافق رسیده بود اما گویا آنکارا نیز تسلیم فشارهای غرب در این رابطه شده و اینبار مقامات هند برای پرداخت پول نفت به تهران با روسیه وارد مذاکره شده اند.

در همین رابطه ایندیا تایمز نوشت: در سفر "مانموهان سینگ" نخست وزیر هند به روسیه، دو کشور برای پرداخت پول ایران از طریق بانک های روسی مذاکره می کنند.

"رنجان مانای" وزیر خارجه هند با حیاتی خواندن نفت ایران برای صنایع هند گفت: حجم قابل توجهی از نفت مورد نیاز هند از ایران وارد می شود و برای ما قابل تصور نیست که روابط خود با تهران را قطع کنیم، بنابراین ادامه ارتباط برای ما مهم است و به همین دلیل است که به دنبال مکانیسمی برای پرداخت پول نفت وارد شده از ایران هستیم.

هند روزانه 400 هزار بشکه نفت از ایران وارد می کند و در ماه های گذشته به واسطه اعمال فشار و تحریم های آمریکا امکان پرداخت پول نفت به تهران میسر نبود که پس از مدتها تلاش دهلی توانست از طریق بانک های ترکیه بدهی خود به تهران را بپردازد، اما گویا ادامه این روند از طریق بانکهای ترک میسر نبوده و از همین رو هند با روسیه وارد مذاکره شده است.