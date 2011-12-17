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۲۶ آذر ۱۳۹۰، ۱۱:۰۹

ایرانی:

300میلیون ریال کمک بلا عوض به مددجویان کمیته امداد در چناران اعطا شد

300میلیون ریال کمک بلا عوض به مددجویان کمیته امداد در چناران اعطا شد

چناران - خبرگزاری مهر: قائم مقام کمیته امداد امام خمینی چناران از کمک 300 میلیون ریالی بلاعوض به مددجویان تحت پوشش بقمچ در این شهرستان خبر داد.

محمد ایرانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارکرد: در حادثه سیل اخیر دهستان بقمچ به 36 خانوار مددجوی تحت پوشش این نهاد خسارت وارد شد که طی بازدید از مناطق سیل زده و پیگیریهای صورت گرفته مبلغ 30 میلیون تومان بلا عوض به آنان اعطا شد.

وی افزود: این کمک در قالب تهیه و تحویل سبد کالا و مواد غذایی و جبران قسمتی از خسارت ناشی از سیل به آنان مساعدت شد.

وی ادامه داد: تعداد پنج خانوار از اقشار آسیب پذیر خسارت دیده از سیل جهت استفاده از تسهیلات اشتغالزایی به بانک های عامل معرفی شدند.

ایرانی بیان داشت: این تسهیلات به ارزش 500 میلیون ریال بوده که این تعداد خانوار پس از گذراندن مراحل قانونی تسهیلات را دریافت می کنند.

کد مطلب 1485336

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