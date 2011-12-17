300میلیون ریال کمک بلا عوض به مددجویان کمیته امداد در چناران اعطا شد

محمد ایرانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارکرد: در حادثه سیل اخیر دهستان بقمچ به 36 خانوار مددجوی تحت پوشش این نهاد خسارت وارد شد که طی بازدید از مناطق سیل زده و پیگیریهای صورت گرفته مبلغ 30 میلیون تومان بلا عوض به آنان اعطا شد.

وی افزود: این کمک در قالب تهیه و تحویل سبد کالا و مواد غذایی و جبران قسمتی از خسارت ناشی از سیل به آنان مساعدت شد.

وی ادامه داد: تعداد پنج خانوار از اقشار آسیب پذیر خسارت دیده از سیل جهت استفاده از تسهیلات اشتغالزایی به بانک های عامل معرفی شدند.

ایرانی بیان داشت: این تسهیلات به ارزش 500 میلیون ریال بوده که این تعداد خانوار پس از گذراندن مراحل قانونی تسهیلات را دریافت می کنند.