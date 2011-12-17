به گزارش خبرنگار مهر، «در عمق آن چشمهای سیاه» داستان پسر کوچکی به نام صدرا است که روزها پشت پنجره مغازه یک پرنده فروشی میایستد و به پرندهای سفید با چشمهای سیاهش خیره میشود؛ پرنده در چشمهایش غمی دارد و گویی دوست دارد آزاد باشد و پرواز کند.
این پرنده اسیر، صدرا را به یاد برادرش میاندازد که در نیروی دریایی ارتش خدمت می کرد ولی نیروهای نظامی صدام او را به اسارت گرفتهاند.
صدرا یک روز که مادرش او را به خانه لیلا خانم همسایهشان فرستاده بود تا کاسه آشی را به آنها بدهد از رادیو این خبر را شنید که تعدادی از اسرای ایرانی آزاد میشوند که برادرش و پسر لیلا خانم نیز در بین آنها خواهند بود.
پسر کوچک قصه ما وقتی بار دیگر از جلوی مغازه پرندهفروشی رد شد صاحب مغازه پرنده سفید را به او داد تا به یمن آزادی اسرای ایرانی این پرنده اسیر را هم آزاد کند.
این کتاب 11 صفحهای را انتشارات صف را به صورت تمام رنگی و مصور منتشر کرده است که تصویرسازی کتاب هم برعهده رویا شاهحسینزاده نویسنده اثر بوده است.
این کتاب در شمارگان 5 هزار نسخه به قیمت 500 تومان منتشر شده است.
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