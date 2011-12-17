برخی مدیران شناخت صحیحی از رسانه و روابط عمومی ها ندارند

مجید ملکان در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: علیرغم اینکه از لحاظ حاکمیتی اهمیت روابطعمومی و جایگاه آن به درستی ارزیابی شده، چارچوب و سازمانبندی خاصی برای آن پیشبینی شده است اما متاسفانه عدم شناخت جایگاه و نقش رسانهها و مطبوعات از سوی برخی از مدیران در ادارات و سازمانهای دولتی و خصوصی موجب شده تا از لحاظ ساختار سازمانی هنوز روابطعمومی، جایگاه لازم خود را در کشور پیدا نکند.
معاون پژوهشی مرکز مطالعات رسانههای وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، با بیان اینکه نگاه موجود مدیران درخصوص جایگاه رسانه و نقش روابطعمومیها نمیتواند پاسخگوی نیازهای جامعه باشد، افزود: پی بردن به جایگاه رسانه و اهمیت آن، موجب ارتقای جایگاه روابطعمومی در ارگانها نیز خواهد شد، ضمن اینکه در عین وجود تعامل مدیر مربوطه نیز عملکرد موفقی را میتواند داشته باشد.
وی افزود: با وجود اینکه رسانهها ضمن حفظ کارکرد خود، رویکرد تعاملمحوری را نیز باید با نهادها داشته باشند اما نهادها نیز باید به این موضوع واقف باشند که با توجه به ارتقای جایگاه رسانهها و تکنولوژیهای جدید نباید با رسانهها دستوری برخورد کرده و این تلقی را داشته باشند که میتوانند آنها را محدود و کنترل نمایند در نتیجه به جای تمرکز بر روی کنترل رسانهها، بر روی خروجی اطلاعات از روابطعمومیها توجه نمایند تا اطلاعات غیرواقع و خلافی در اختیار مطبوعات و رسانهها قرار نگیرد.
ملکان ادامه داد: خوشبختانه وضعیت مطبوعات محلی در سطح کشور روند روبهرشدی را طی میکند؛ چراکه این انگیزه و فکر ایجاد شده که وجود مطبوعات محلی برای انعکاس اخبار و پیگیری مشکلات و رفع برخی از نواقص در سطح استانها الزامی است، البته سطح کیفی این مطبوعات نیز در کشور یکسان نبوده ولی در استانهایی همچون آذربایجانشرقی، اصفهان، زنجان و قزوین کیفیت و جایگاه مطبوعات در حد مطلوبی نیست.
وی، گفت: با توجه به عدم برگزاری دورههای آموزشی درخصوص مدیریت خبر و... در شهرستانها، برگزاری این دورهها حتی در شکل فشرده آن نیز نتیجهبخش میباشد؛ چراکه حداقل در این دورههای آموزشی فعالان مطبوعات و رسانهها، مدیران ادارات و روابطعمومیها ضمن آشنایی اولیه با مباحث مطرح شده، انگیزه لازم را برای کسب اطلاعات بیشتر به دست میآورند ضمن اینکه در این دورهها سعی میشود مباحث کاربردی و ملموس برای حاضران ارائه گردد، وزارتخانه مربوطه نیز از برگزاری چنین دورههایی استقبال میکند.
معاون پژوهشی مرکز مطالعات رسانههای وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، تاکید کرد: طرح بازنگری در قانون مطبوعات ایجاد محدودیت برای رسانهها نبوده بلکه یکسری ظرفیتهای مغفول مانده موجود در قانون مطبوعات شناسایی شده و بازنگری گردیده تا زمینههای اجرایی آن فراهم شود.
ملکان گفت: ارائه تعریفی واحد از بحران، مانند سایر مفاهیم علوم انسانی، حوزه گستردهای را به خود اختصاص داده و به همین دلیل تا به امروز تعاریف گوناگونی از این مفهوم شده است.
ملکان، با بیان اینکه بحران در دو حوزه انسانی و طبیعی روی میدهد افزود: بحرانهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جزو بحرانهایی طبقهبندی میشود که منشأ انسانی دارند، اما بلای طبیعی مانند زلزله، سیل و... جزو بحرانهای طبیعی محسوب میشوند.
وی، اختلاس 3000 میلیاردی و اختلاف بین مدیران بانکها را از جمله بحرانهای اقتصادی حال حاضر کشور دانست و افزود: متاسفانه مدیران ارشد کشور بحران را محدود به حوادث غیرمترقبه میدانند، در حالی که بحران مفهومی خارج از حیطه حوادث غیرمترقبه و پدافند غیرعامل است.
ملکان، با اشاره به اینکه اهم فعالیت مدیریت بحران در برگزاری مانور زلزله برای دانشآموزان خلاصه شده است ادامه داد: در هنگام بحران سه رویکرد اساسی نسبت به واقع وجود دارد، برخی مدیران نگاهی سنتی به جامعه و بحران موجود در آن دارند و به صورت منفعلانه عمل کرده و بحران را انکار میکنند.
معاون پژوهشی مرکز مطالعات و برنامهریزی رسانههای وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، رویکرد دوم در بحران را نگاه واکنشی مدیران عنوان کرد و ابراز داشت: در برخوردهای اینگونه، سازمانها خطای خود را نپذیرفته و در مقابله با آن واکنش نشان میدهند.
ملکان، نگاه تعاملی مدیران را بهترین رویکرد در هنگام بحران اعلام کرد و افزود: در این رویکرد مدیران بحران را میپذیرند و عواقب و اثرات آن را میسنجند.
معاون پژوهشی مرکز مطالعات و برنامهریزی رسانههای وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، در بین رؤسای ادارات، مدیران روابطعمومی، سردبیران و خبرنگاران را امری حیاتی و مهم ارزیابی نمود و تاکید کرد: برنامهریزی در سه مرحله پیش از بحران، حین بحران و پس از بحران انجام میشود؛ مرحله پیش از بحران به آموزش اختصاص دارد، اما نهایت آموزش پیش از بحران نحوه برخورد با زلزله است که آنهم فقط سالی یک بار برگزار میشود و متاسفانه در زمینه بحرانهای سیاسی، اجتماعی و اقتصادی هیچگونه اطلاعاتی به مردم نمیدهیم.
ملکان درخصوص پوشش اخبار بحرانی گفت: برای پوشش فعالیت اخبار بحران، باید ابتدا کادر بحران در میان خبرنگاران تحریریه تشکیل شود و وظایف هرکدام از خبرنگاران و عکاسان تبیین شد.
ملکان، ارائه اطلاعات اولیه از منطقه بحرانی به خبرنگار را از ملزومات پوشش مطلوب اخبار عنوان کرد و بیان داشت: اگر خبرنگار رسانهای، بدون آگاهی به منطقه بحرانی برای پوشش اخبار به آن منطقه برود، اخبار ارسالی توسط خبرنگار چندان معتبر نخواهد بود.
معاون پژوهشی مرکز مطالعات رسانههای وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، با تاکید بر اینکه برخی رسانهها با بزرگنمایی عدم کفایت مدیران، در مواقع بحرانی سعی در جذب مخاطب بیشتری دارند یادآور شد: در موقع وقوع بحران، نباید مدیران و رسانهها تفکر مطلقگرا داشته باشند بلکه باید سعی نمایند بحران را مدیریت و آن را کاهش دهند.
ملکان، با اظهار تاسف از اینکه مدیران ذیربط تا به امروز موفق نشدهاند برخی بحرانهای ایجاد شده کشور را سامان دهند افزود: در کنار عملکرد اینگونه مدیران، برخی رسانهها نیز مخاطب را با ارائه خبرهای بحرانی سردرگم میکنند.
وی، از خبرنگاران خواست تا درگیریهای شخصی و امیال خود را وارد حوزه کاری خود نکرده و از روی احساس و عاطفه تصمیم نگیرند.
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