به گزارش خبرگزاری مهر، محمد رویانیان پس از مذاکره با دنیزلی در بازگشت از ترکیه در مورد بازی راه آهن برابر پرسپولیس اظهار داشت: بازی با راه‌آهن را دیدم، هر چند که نتیجه این بازی مساوی شد اما من انتظار بیشتری داشتم. باید برای دیدارهای آینده در پی کسب سه امتیاز باشیم.

وی همچنین با تقدیر از علی دایی به عنوان یک چهره بین المللی و ملی در عرصه فوتبال کشور، اظهار داشت: دایی آقای گل جهان است و اسطوره تیم ملی و باشگاه پرسپولیس که زحمات زیادی برای فوتبال کشورمان و باشگاه بزرگ پرسپولیس در کسوت بازیکن و مربی کشیده است.

مدیرعامل باشگاه پرسپولیس در این خصوص اضافه کرد: سیاست همیشگی ما در باشگاه پرسپولس ارزش نهادن به جایگاه پیشکسوتان پرسپولیس است، بنابراین قصد داریم در آینده نزدیک به پاس گرامیداشت جایگاه این اسطوره فوتبال در عرصه‌های بین المللی و داخلی تقدیر ویژه‌ای را از وی بعمل آوریم.

وی در مورد آخرین وضعیت انتخاب سرمربی تیم پرسپولیس تاکید کرد: از یک ماه گذشته مذاکراتی را با پنج گزینه برای سرمربیگری پرسپولیس انجام داده بودیم که تا اکنون دو گزینه برای هدایت تیم در نیم فصل، اعلام آمادگی کرده‌اند.

رویانیان در مورد مذاکره با دنیزلی و سفرش به ترکیه نیز گفت: من برای برای مذاکره با دنیزلی به ترکیه سفر کردم و در آنجا مذاکراتی خوبی را انجام دادیم. قرار شد ایشان تا پایان هفته جواب قطعی بدهد که پس از دریافت جواب از طریق سایت باشگاه اطلاع رسانی خواهد شد.

این درحالیست که روز دوشنبه هفته جاری رویانیان در گفتگو با بخش خبری ورزشی ساعت 18:45 شبکه سوم سیما اعلام کرده بود، سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس تا 72 ساعت دیگر معرفی خواهد شد.