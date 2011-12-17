ووشوکاران قم مقابل هیئت لرستان به پیروزی رسیدند

به گزارش خبرنگار مهر، دور رفت مسابقات نخستین دوره لیگ ووشو دسته اول باشگاه های کشور با رقابت پنج تیم ادامه یافت و طی آن تیم هیئت قم نیز با ترکیبی از ووشوکاران مستعد قم در مصاف با تیم هیئت لرستان به برتری دست یافت.



در حالی که این نخستین دوره رقابت‌های لیگ دسته اول ووشو بزرگسالان کشور است که در آن پنج تیم حضور دارند، مسابقات تیم های مدعی صعود به لیگ برتر جودو کشور در هفته های سوم و چهارم در آکادمی ووشو برگزار شد که با پیروزی تیم هیئت ووشو قم مقابل هیئت لرستان همراه بود.



طبق برنامه سازمان لیگ فدراسیون ووشو، در پیکارهای هفته های سوم از نخستین دوره رقابت های لیگ دسته اول ووشو بزرگسالان کشور تیم مردان هیئت ووش قم در مسابقه ای بسیار مهم برابر تیم هیئت لرستان با حساب 11 بر دو به برتری رسید.



این در حالی است که تیم هیئت ووشو قم در هفته چهارم این مسابقات که بعد از پیکارهای هفته سوم به انجام رسید، با قرعه استراحت رو به رو بود، ضمن اینکه ووشوکاران قم دو بازی خود در هفته های اول و دوم را نیز با پیروزی پشت سر گذاشته بودند.



نخستین دوره مسابقات لیگ ووشو دسته اول بزرگسالان کشور با شرکت تیم های هیئت ووشو استان لرستان، هیئت ووشو استان خراسان رضوی، شینگ یی چوان، هیئت ووشو استان قم و هیئت ووشو استان کرمان برگزار می شود.



اما نحوه برگزاری این دوره از مسابقات نیز به این شکل است که تیم های حاضر در رقابت های لیگ دسته اول جودو کشور در یک گروه به صورت دوره‌ای و رفت و برگشت و بطور متمرکز در سالن آکادمی ووشو تهران‌ با یکدیگر به رقابت می پردازند.



ووشو قم در سال های اخیر پیشرفت بسیار خوب و قابل ملاحظه ای داشته است به طوری که چهره های مستعد ووشو استان قم در عرصه رقابت های قهرمانی کشور و همچنین میادین برون مرزی موفقیت های ارزنده را کسب کرده اند.



همچنین در مسابقات اخیر ووشو قهرمانی کشور که به میزبانی هیئت ووشو استان زنجان برگزار شد، سه ووشو کار قمی موفق به کسب مدال در رقابت های هر دو رده سنی جوانان و بزرگسالان شدند و تیم هیئت قم در لیگ دسته اول کشور با استفاده از توانایی ووشوکاران بومی به دنبال کسب موفقیت در صعود به لیگ برتر پیکارهای جودو کشور است.



نتایج هفته سوم دور رفت:

سبک شینگ یی چوان 5 - 8 هیئت ووشو مرکزی

هیئت ووشو قم 11- 2 هیئت ووشو لرستان

هیئت ووشو خراسان رضوی 8 - 5 شو مرکزی

نتایج هفته چهارم دور رفت:

هیئت ووشو خراسان رضوی 10- 3 سبک شینگ یی چوان

هیئت ووشو مرکزی 9 -3 هیئت ووشو لرستان



گفتنی است؛ در پایان هفته چهارم این رقابت ها تیم هیئت ووشو قم با شش امتیاز و تفاضل به اضافه 16 کماکان صدرنشین است، تیم هیئت ووشو مرکزی با شش امتیاز و تفاضل به اضافه شش در جایگاه دوم قرار دارد، هیئت ووشو خراسان رضوی، شینگ یی چوان و هیئت ووشو لرستان هم در رده های بعدی ایستاده اند.