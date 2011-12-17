به گزارش خبرگزاری مهر، هیات انتخاب جشنواره از اول دیماه بازبینی آثار را شروع و تا 20 دی به پایان میرساند بعد از این تاریخ هیچ اثری مورد بازبینی قرار نمیگیرد و از تهیهکنندگان و همه فعالان سینمایی تقاضا میشود کپی آثار را در زمانهای اعلام شده به دبیرخانه جشنواره ارائه کنند.
روابط عمومی جشنواره ضمن سپاس از همه سینماگران و شرکتکنندگان عنوان کردهاست: ایجاد نظم و برنامهریزی برای احترام به مخاطبان و سینماگران مستلزم همکاری همه است و با توجه در پیش بودن تعطیلات در اوائل بهمن ماه به خاطر 28 صفر، ستاد بر گزاری سیامین جشنواره فیلم فجر درنظر دارد تا براساس زمانبندی اعلام شده تا 20 دی آثار منتخب را معرفی کند و تا تاریخ 25 دی جدول فیلمها منتشر کند و اواخر دیماه پیش فروش بلیتها آغاز شود.
همچنین از تهیه کنندگان سینما درخواست شد در صورت آماده بودن کپی آثار، آن را زودتر به دبیرخانه جشنواره تحویل دهند. بدیهی است که امکان برنامهریزی با همکاری و کمک همگان میسر میشود.
همکاری شهرداری تهران با جشنواره فیلم فجر
محمد خزاعی دبیر سیامین جشنواره بین المللی فیلم فجر ازهمکاری شهرداری تهران در برگزاری این دوره جشنواره خبر داد. وی با اعلام این خبر که شهرداری تهران روال دوره های گذشته برای برگزاری باشکوه سیامین جشنواره بینالمللی فیلم فجر اعلام آمادگی کرده است، افزود: امسال نیز، که دوره سیام جشنواره را پیش رو داریم و نقطه آغاز دهه چهارم سینمای ایران و جشنواره فجراست این نهاد خدمتگزار در زمینههای مختلف با ستاد برگزاری جشنواره همکاری خواهد داشت.
خزاعی عنوان کرد: جشنواره فیلم فجر با توجه به قدمت و جایگاه تاثیرگذار فرهنگی، اجتماعی و سینمایی و نیز، به دلیل حضور گسترده اهالی سینما و رسانه از ایران و جهان مهمترین رویداد عمومی و فراگیر سینمایی شهر تهران و استانهای کشور است و نیازمند همکاری جمعی و تعاون ملی است و بدیهی است که موفقیت و شکوه آن فرصت و ابزار ارزشمندی است برای شناسایی ظرفیتها، زیباییها و جذابیتهای جامعه و شهر تهران و همراهی شهرداری و شورای شهر با این حرکت خجسته کارکردهای جشنواره را دوچندان خواهد کرد.
دبیرجشنواره بینالمللی فیلم فجر با اشاره به اقدام قابل تحسین شورای شهر در ارائه لایحه نامگذاری یکی از پارک های شهر تهران به نام "پارک سیمرغ فجر" در صحن علنی شورا و بحث و ارزیابی پیرامون و نیز، مشارکت شهرداری، معاونت فرهنگی و اجتماعی شهرداری و سازمان زیباسازسی آن در حوزههای مختلف بویژه، فرصتسازی و امکان دهی برای تبلیغات شهری و محیطی و مساعدتهای جانبی جای تشکر و قدردانی دارد.
وی اظهارامیدواری کرد در پرتو همکاری شهرداری و شورای شهر تهران و همه دستگاههای فرهنگ دوست سیامین دوره جشنواره فیلم فجر را با تمام پتانسیل و ارزشهای فرهنگی و اجتماعی آن برگزار کنیم و موجبات نشاط اجتماعی و شادابی عمومی و پویایی سینما را فراهم آوریم.
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