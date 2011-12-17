یوسف نوری در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: طبق هدف گذاری وزارت آموزش و پرورش تا پایان امسال باید 20 هزار مدرسه هوشمند شوند که تاکنون 17 هزار و 555 مدرسه در سراسر کشور به جز استانهای گیلان، گلستان، کردستان، کرمان و آذربایجان شرقی اعلام آمادگی کرده اند که تصور ما این است که اگر این چند استان نیز آمار خود را ارائه دهند، تعداد مدارسی که امکان هوشمند سازی دارند، افزایش می یابد.

وی ادامه داد: سایتی را طراحی کرده ایم تا مدیرانی که معتقدند مدرسه شان شرایط یک مدرسه هوشمند را دارد در آن ثبت نام کنند. کارشناسان ما در مناطق آموزش و پرورش با بازدید از آن مدارس، هوشمند بودن آنها را تایید یا رد می کنند، تاکنون به استثنای 14 استان پنج هزار و 939 مدرسه هوشمند هستند که با اعلام استانهای دیگر این رقم به 12 هزار مورد افزایش می یابد.

رئیس مرکز آمار، برنامه ریزی و بودجه وزارت آموزش و پرورش درباره ویژگی هایی که یک مدرسه هوشمند باید داشته باشد نیز گفت: مدارس هوشمند باید از نظر سخت افزاری و زیرساختی سه ویژگی داشته باشند اول اینکه باید به شبکه ملی اینترانت متصل باشند، دوم دارای تجهیزاتی در کلاسهای درس و دفتر مدرسه باشند و سوم اینکه دارای نرم افزارهای عمومی همچون حضور و غیاب و حسابداری الکترونیکی باشند.

نوری افزود: از مهمترین ویژگی های مدرسه هوشمند، دسترسی دانش آموزان به محتوای درسی الکترونیک، چند رسانه ای و تعاملی است تا آنها بتوانند در کلاس درس بهترین آنها را با هدایت معلم خود برگزینند و پژوهشی غنی را ارائه دهند.