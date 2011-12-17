احداث بیمارستان 100 تختخوابی رودهن/ زمین خواران مانع ساخت بیمارستان بودند

به گزارش خبرنگار مهر، با وجود برپایی مراسم کلنگ ‌زنی و شرکت نمایندگان وزارت بهداشت، مجلس شورای اسلامی و دیگر مسئولان بلندپایه شهرستان، عملیات اجرایی بیمارستان 100 تختخوابی رودهن سالها راکد بوده و اتفاق خاصی در راستای احداث این بیمارستان که مقرربود بزرگترین و مجهزترین بیمارستان شرق استان تهران باشد، شاهد نبودیم.

هفت سال پیش، با سفر رئیس دانشگاه‌ آزاد اسلامی به شهر رودهن مقرر شد تا با اهدای زمینی به این دانشگاه، بیمارستانی 100 تختخوابی در شهر رودهن ساخته شود.

در آن زمان، این زمین از سوی شورای شهر و شهرداری رودهن به دانشگاه واگذار شد و پس از گذشت مدتی به دلیل تصرف زمین توسط عده‌ای زمین خوار، عملیات ساخت این بیمارستان با وقفه مواجه شد.

بررسی تاریخ آغازعملیات ساخت بیمارستان، نشان می ‌دهد که از همان روزهای اولیه واگذاری و تحویل زمین از سوی شورای اسلامی شهر و شهرداری به دانشگاه آزاد واحد رودهن، عده‌ای با تصرف زمین مذکور دست به اقداماتی زدند که کار ساخت بیمارستان سالها با وقفه مواجه کرد.

پس از سه سال فعالیت و پیگیری مسئولان شهر رودهن و فرمانداری دماوند، در نهایت زمین از تصرف زمین ‌خواران خارج و به دانشگاه آزاد واگذار شد.

این تنها بخش کوچکی از مشکلات پیش روی ساخت تنها بیمارستان شهر رودهن بود، چراکه بعد از واگذاری زمین به دانشگاه، این بار نوبت به اخذ مجوز از سوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی رسید که آن نیز با مشکلاتی مواجه شد.

در نهایت، پس از دو سال رایزنی مسئولان شهری و استانی، مجوز مربوط از سوی وزارت بهداشت به دست مسئولان شهر رودهن رسید.

رئیس شورای اسلامی شهر رودهن در این زمینه به خبرنگار مهر گفت: بر اساس برنامه ‏ریزیهای انجام شده، بیمارستان 100 تخت خوابی رودهن در شش طبقه ساخته ‏می شود.

بهنام شکری افزود: قرارداد ساخت و تکمیل این بیمارستان، با یکی از شرکتهای معتبر منعقد شده و قرار است بیمارستان 100 تختخوابی دانشگاه آزاد، در ساختمانی شش طبقه‏ به مساحتی بالغ بر 14 هزار متر احداث شود.

180 میلیارد ریال اعتبار برای ساخت بیمارستان 100 تخت خوابی رودهن

وی بیان کرد: پیش ‌بینیهای اولیه ما نشان می دهد که هزینه ساخت این بیمارستان بالغ بر180 میلیارد ریال است که تاکنون مبلغ 40 میلیارد ریال برای خرید زمین 15‌ هکتاری به سازمان زمین شهری پرداخت شده است.

این مسئول ادامه داد: حدود 100 میلیارد ریال نیز بابت تجهیز امکانات پزشکی بیمارستان فوق از سوی دانشگاه آزاد اسلامی هزینه شد.

با احداث بیمارستان، رشته های پزشکی و پیراپزشکی نیز به رشته های موجود دانشگاه افزوده می شود

وی با بیان اینکه دانشکده پزشکی نیز در مجاورت این بیمارستان احداث می‌شود، یادآور شد: بعد از تکمیل و راه‌اندازی بیمارستان و این دانشکده رشته‌های علوم پزشکی، پرستاری، مامایی، علوم ‌آزمایشگاهی، پزشکی و دندانپزشکی به رشته‌های دانشگاه ‌آزاد اسلامی واحد رودهن افزوده می‌شود.

تکمیل و تجهیز بیمارستان با اعتبار 500 میلیارد ریالی

شکری هزینه صفر تا 100 این بیمارستان را حدود 500 میلیارد ریال برآورد کرد و افزود: در قراردادی که با پیمانکار مربوطه منعقد شد، تصمیم گرفته شده است تا مراحل ساخت و تکمیل و تجهیز بیمارستان طی سه سال انجام شود که براساس گفته‌های پیمانکار پروژه ساخت بیمارستان زودتر از دو سال آینده به پایان می رسد.

وی عنوان کرد: همه هزینه‌های ساخت این بیمارستان و دانشکده پزشکی از محل درآمدهای دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن تأمین می‌شود و مسئولان این دانشگاه نهایت تلاش خود را برای تأمین اعتبارات لازم برای ساخت این بیمارستان به کار می‌گیرند.

رئیس شورای اسلامی شهر رودهن اضافه کرد: زمین از سوی خود دانشگاه آزاد با خریداری از مسکن و شهرسازی تهیه شده که به میزان 10 هکتار است.

وی گفت: قرارداد ساخت این بیمارستان بعد از انجام مناقصه در دو ماه گذشته، منعقد شده است و در حال حاضر نیز پیمانکار عملیات تجهیز و خاک برداریهای اولیه را آغاز کرده است.

شکری با بیان اینکه بعد از اتمام عملیات مذکور، اقدامات پزشکی انجام خواهد شد، ادامه داد: پیش بینی می شود که این بیمارستان حدود سه سال دیگر به بهره برداری برسد.

وی بیان داشت: بیمارستانی که در شهر رودهن ساخته خواهد شد حدود 14 هزار متر است و مقرر شده دانشکده هایی نیز به آن افزوده شود و بستگی دارد که چه مقدار بودجه می خواهند و به همین منظور، هزینه ها افزوده خواهد شد.

این مسئول با اشاره به اینکه بیمارستان در کنار دانشگاه آزاد ساخته می شود، افزود: خود بیمارستان حدود 14 میلیارد تومان و هزینه زمین آن نیز بالغ بر پنج میلیارد تومان نیاز دارد.

تمام تجهیزات مربوط به یک بیمارستان مجهز در بیمارستان رودهن گنجانده خواهد شد

وی یادآور شد: بیمارستان رودهن بزرگترین بیمارستان شرق استان تهران است، به دلیل اینکه 100 تخت خواب دارد و از نظر تجهیزات هم کامل است و چیزهایی که مربوط به یک بیمارستان مجهز است در این بیمارستان گنجانده خواهد شد.

شکری افزود: فقط دانشگاه آزاد در این پروژه هزینه می کند و هیچ ارگان دیگر هزینه نخواهد کرد، چراکه این پروژه مربوط به این دانشگاه است.

وی با تقدیر از مسئولان مسکن و شهرسازی شهرستان دماوند اظهار داشت: در مورد ساخت این بیمارستان مسئولانی که با کار مرتبط هستند، از جمله مسکن و شهرسازی تاکنون کمکهای بسیاری در رابطه با تحویل زمین و برطرف کردن معارضان داشته اند.

در حال حاضر بیمارستان دیگری در رودهن وجود ندارد و فقط یک درمانگاه با نام حضرت محمد(ص) متعلق به دانشگاه علوم پزشکی و یک درمانگاه متعلق به بخش خصوصی در این منطقه مشغول خدمت رسانی هستند.