ساخت دوربینی که درون بدن انسان سفر می کند

به گزارش خبرگزاری مهر، در فیلم علمی-تخیلی "سفر خارق العاده" گروهی از محققان برای نجات جان یک سیاستمدار به ابعاد میکروسکوپی درآمده و به درون بدن وی تزریق شدند. دوربین جدید توانایی مشابهی با تیم تخیلی درون این فیلم دارد و می تواند درون بدن انسان سفر کند.

این دوربین در قالب یک کپسول است که می توان آن را به صورت بی سیم و از طریق دستگاه MRI از راه دور کنترل کرده و در درون بدن انسان حرکت داد.

تومورها و جراحتهای داخلی اهداف از پیش تعیین شده این دوربین هستند بدون اینکه حرکت دوربین در درون بدن به سوی این اهداف کوچکترین آزردگی را برای فرد ایجاد کند. محققان در مصاحبه ای با مجله "بیومدیکال میکرودیوایسز" اعلام کردند کپسول ابداعی آنها حتی می تواند داروهای مورد نیاز را نیز به مناطق تعیین شده ای از بدن انسان انتقال دهد.

به گفته محققان، دستگاه MRI از میدان مغناطیسی پایداری برخوردار است و دوربین نیز با استفاده از این میدان مانند قایقی بادبانی که توسط باد هدایت می شود، به مسیرهای مورد نظر در درون بدن هدایت می شود.

نسخه اولیه این کپسول بزرگتر از چیزی است که بتواند در درون شریانها حرکت کند از این رو آن را وارد سیستم گوارشی بیمار می کنند. با استفاده از دنباله مسی که به دوربین متصل شده می توان آن را به راحتی و با کمک میدان مغناطیسی هدایت کرد. میدان مغناطیسی در این دنباله مسی ارتعاشاتی ایجاد کرده و کپسول را حرکت می دهد در عین حال ابزارهای الکترونیکی و حسگرهای موجود در کپسول به هدایتگر امکان می دهد میدان مغناطیسی را برای تغییر جهت کپسول دچار تغییر سازد.

بر اساس گزارش میل آنلاین، به گفته محققان می توان این شیوه را در مرحله کنونی جایگزین شیوه های درمانی ناخوشایندی مانند آندوسکوپی کرد، زیرا ورود و خروج آن به سیستم گوارشی بسیار ساده تر از شیوه آندوسکوپی بوده و عوارض جانبی آن نیز کمتر است.