شمار کشته شدگان حادثه غدیر به 16 نفر رسید/ یک مصدوم دیگر زنده است

علی سلیمان پور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: آخرین آمار از کشته ‌شدگان حادثه انفجار غدیر که یکشنبه شب، 21 آذرماه رخ داده بود، 14 نفر بود که این آمار هم ‌اکنون به 16 نفر رسیده است.

وی افزود: یکی از مصدومان به نام "بهروزعلی چشم برزمین" فرزند "علی‌ باز" در عصر روز پنج‌ شنبه بیست و چهارم آذر و "سیدمسعود هاشمی" فرزند "سیدمنصور" در روز جمعه بیست و پنجم آذر به علت شدت سوختگی در بیمارستان سوانح و سوختگی یزد فوت کردند.

سلیمان‌ پور ادامه داد: این دو نفر نیز در همان روز به پزشکی قانونی ارجاع شدند و پس از انجام مراحل قانونی اجساد آنان تحویل خانواده ‌هایشان شد.

یکشنبه شب 21 آذرماه جاری، بر اثر حادثه ‌ای که هنوز علت آن مشخص نیست، کوره ذوب فلزات کارخانه فولاد غدیر منفجر شد و طی آن از 23 کارگری که در آن شیفت کاری مشغول به کار بودند، 19 نفر کشته و زخمی شدند.

پنج نفر از این تعداد در همان محل سانحه جان خود را از دست دادند و بقیه به بیمارستان منتقل شدند.

دو نفر از مجروحان نیز به صورت سرپایی مداوا و مرخص شدند اما از آن روز به بعد آمار کشته ‌شدگان به دلیل سوختگی بسیار شدید هر روز افزایش یافت و اکنون این آمار به 16 نفر رسیده است.

با احتساب 19 حادثه دیده این سانحه، درگذشت 16 نفر و مداوای سرپایی دو نفر از مصدومان، اکنون تنها یک نفر از مصدومان این حادثه در بیمارستان بستری است.

علت این حادثه توسط شورای قضایی استان یزد همچنان در دست پیگیری است اما هنوز علت آن به رسانه‌ ها اعلام نشده است.