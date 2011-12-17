تعیین تکلیف اتباع عراقی در ایلام ضروری است

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام صحبت الله رحمانی بر ضرورت تعیین تکلیف حدود چهار هزار نفر از اتباع عراقی ساکن استان و با همکاری دولت عراق تأکید کرد.

وی در دیدار با هاشم ابراهیم هاشم کنسول عراق در استان کرمانشاه، تعداد اتباع عراقی که وارد استان شده اند را (25) هزار نفر اعلام کرد و گفت: بسیاری از این افراد شناسنامه گرفته و هم اکنون مشکل خاصی ندارند.

وی افزود: اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها، با توجه به اهمیت موضوع شناسنامه در این حوزه، ضرورت تعیین تکلیف وضعیت این اتباع را دو چندان کرده است.

رحمانی در ادامه همکاری و حمایت دولت عراق و سازمان های بین المللی مرتبط برای تعیین تکلیف و مساعدت این اتباع را خواستار شد.