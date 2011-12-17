استفاده از لیزر در جراحی سبب کاهش عوارض بعد از درمان می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر ماهرخ دائمی گفت: ایده اولیه پدیده لیزر توسط انیشتین ارائه شد ولی در اواسط سال 1960 میلادی فیزیکدان جوانی به نام تئودور میمن Maiman)) نخستین لیزر جهان را با استفاده از میله یاقوت مصنوعی پدید آورد که لیزر جامد(لیزرRuby) بود. در سال 1961 نخستین لیزر گازی جهان (هلیم- نئون)توسط علی جوان پروفسور ایرانی و همکارانش در آمریکا ساخته شد.

وی افزود: نخستین بار لیزر درجراحی چشم پزشکی مورد استفاده قرار گرفت و سپس توسط متخصصان پوست - دندانپزشکان و به تدریج درجراحیهای گوش و گلو وبینی وسایر جراحیها و رشته های مختلف استفاده از لیزر شروع شد. همچنین از لیزرهای با توان خروجی پایین (کم توان) میتوان جهت بهبود دردها و کمک در تسریع ترمیم زخمها- کاهش تورم نسوج - کاهش چربی اضافه زیر جلدی (سلولیت) و بسیاری موارد دیگر استفاده کرد.

دایمی در ادامه عنوان کرد: در جراحی عمومی از لیزر با طول موجهای متفاوت برای بریدن، انعقاد و از بین بردن یا برداشتن بافتها استفاده می شود به این معنی که از آن به جای تیغ یا دستگاه سوزاننده یا منجمد کننده استفاده می شود.

وی در خصوص استفاده صحیح از لیزر توسط جراح آموزش دیده گفت:استفاده به جا و درست از لیزر توسط متخصص آموزش دیده سبب کاهش میزان خونریزی، درد بعد از جراحی، عفونت زخم و انتشار بعضی از سرطانها می شود. همچنین می تواند ترمیم زخم را تسریع کرده و وسعت جراحی را کم کند. لیزر در جراحیهای باز و لاپاراسکوپی هر دو قابل استفاده است.

دبیر علمی ششمین همایش سالانه انجمن لیزر پزشکی ایران عنوان کرد: در جراحیهایی مانند جراحی سینه، کیسه صفرا، فتق، برداشتن قسمتی از روده، هموروئید، دبریدمان زخم و جراحی سینوس پیلونیدال(کیستهای مویی) بیشتر از لیزر دی اکسید کربن co2 ستفاده می شود. در جراحیهای لاپاراسکوپیک و یا در آندوسکوپی لیزرهای قابل انتقال با فیبر مثل

KTP/532 و یاNd:YAG و آرگون مورد استفاده قرار می گیرند.

ششمین همایش انجمن علمی علمی پزشکی لیزری ایران با هدف ارائه تازه های لیزر پزشکی و آشنایی با ایمنی و عوارض لیزر و برگزاری کارگاههای مختلف آموزش لیزر پزشکی 8 تا 9 دی در هتل المپیک برگزار می شود.