ایجاد کنسولگری عراق در ایلام ضروری است

به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی اعلایی ایجاد کنسولگری عراق در استان ایلام را در راستای پاسخگویی و ارائه خدمات به زائرین، تجار و اتباع دو کشور ضروری عنوان کرد.

وی با بیان اینکه ارتباط کشور ایران و عراق تاریخی و غیرقابل مقایسه با سایر کشورهاست، گفت: انتظار داریم با تشکیل کنسولگری عراق در استان ایلام این ارتباطات پویاتر و زمینه ساز بسترهای جدید در ارائه خدمات به زائرین، اتباع و فعالیت های اقتصادی تجار باشد.

وی از آمادگی استان ایلام با توجه به ویژگی های خاص جغرافیایی آن در همسایگی و مجاورت با کشور عراق خبر داد و اظهار داشت: استان ایلام این آمادگی را دارد که حمایت های لازم برای بهبود محورهای رشد و توسعه در کشورعراق را به عمل آورد.

اعلایی در ادامه استکبار جهانی را مانع اصلی توسعه و پیشرفت کشورهای اسلامی عنوان کرد و افزود: ملت های مسلمان باید این نکته را درک کنند که ارتقاء شاخص های علمی، پایبندی به ارزش های فرهنگی و دینی و استفاده از امکانات و ظرفیت های بومی و منطقه ای اساسی ترین پتانسیل ها در توسعه فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی آنان خواهد بود.