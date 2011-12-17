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۲۶ آذر ۱۳۹۰، ۱۱:۵۸

پرنا:

اورژانس کرمانشاه مقام نخست آموزش همگانی "احیا" را کسب کرد

اورژانس کرمانشاه مقام نخست آموزش همگانی "احیا" را کسب کرد

کرمانشاه - خبرگزاری مهر: سرپرست مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی استان کرمانشاه گفت: کرمانشاه امسال بالاترین میزان آموزش را در کشور در طرح بها (بسیج همگانی آموزش احیا) به خود اختصاص داده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر عبدالرحمن پرنا با اعلام این خبر گفت: کرمانشاه امسال بالاترین میزان آموزش را در کشور در طرح بها (بسیج همگانی آموزش احیا) به خود اختصاص داد.

سرپرست مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی استان کرمانشاه افزود: در اجرای طرح "بها" امسال این مرکز با ارائه آموزش احیا به بیش از ده هزار نفر بیشترین میزان آموزش را در کل کشور داشته و در دومین همایش کشوری آموزش های همگانی مورد تقدیر قرار گرفت.
 
دکتر عبدالرحمن پرنا در پایان گفت: این مرکز برای گروه های هدف شامل خانم های خانه دار ، کارکنان مراکز بهداشتی ، کارکنان آتش نشانی، هلال احمر، سربازان نیروی انتظامی و رانندگان وسائط نقلیه عمومی آموزش های ویژه احیای قلبی ریوی را ارائه داده است.
 
کد مطلب 1485364

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