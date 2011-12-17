اورژانس کرمانشاه مقام نخست آموزش همگانی "احیا" را کسب کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر عبدالرحمن پرنا با اعلام این خبر گفت: کرمانشاه امسال بالاترین میزان آموزش را در کشور در طرح بها (بسیج همگانی آموزش احیا) به خود اختصاص داد.

سرپرست مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی استان کرمانشاه افزود: در اجرای طرح "بها" امسال این مرکز با ارائه آموزش احیا به بیش از ده هزار نفر بیشترین میزان آموزش را در کل کشور داشته و در دومین همایش کشوری آموزش های همگانی مورد تقدیر قرار گرفت.

دکتر عبدالرحمن پرنا در پایان گفت: این مرکز برای گروه های هدف شامل خانم های خانه دار ، کارکنان مراکز بهداشتی ، کارکنان آتش نشانی، هلال احمر، سربازان نیروی انتظامی و رانندگان وسائط نقلیه عمومی آموزش های ویژه احیای قلبی ریوی را ارائه داده است.

