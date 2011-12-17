تعداد نمایندگان مشهد در انتخابات مجلس شورای اسلامی افزایش می یابد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد غفاری در نشست مشترک اعضا و کمیته های شش گانه ستاد انتخابات استان گفت: افزایش نمایندگان مشهد در کمیسیون شوراهای مجلس تصویب شده ولی هنوز در صحن علنی مجلس شورای اسلامی مطرح نشده و احتمال زیادی دارد که این مصوبه به این دوره برسد.

وی از آمادگی کامل حوزه های 12 گانه استان برای برگزاری نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی و میان دوره انتخابات مجلس خبرگان رهبری خبر داد.

وی در خصوص چالش تفاوت سن رای دهندگان دو انتخابات گفت: خوشبختانه مسئله تفاوت سن رای دهندگان این دو انتخابات با نظر شورای نگهبان حل و سن قانونی رای دهندگان 18 سال تمام تعیین شده است.

وی با اشاره به لزوم معرفی دو لیست 30 نفره هیئت های نظارت بر انتخابات خبرگان و مجلس شورای اسلامی گفت: طبق توافقات صورت گرفته بین وزارت کشور و شورای نگهبان می توان لیست 30 نفره مشترکی برای هر دو انتخابات در موعدهای زمانی مقرر معرفی کرد.

رئیس ستاد انتخابات خراسان رضوی با تاکید بر اینکه با چالش امنیتی قابل توجهی در بحث انتخابات مواجه نیستیم، ادامه داد: این در حالی است که از هماهنگی فتنه گران با سلطه گران، فعال شدن حلقه های آنان در انگلیس، فرانسه و آمریکا و تلاش آنان برای تبدیل فرصت انتخابات به چالشی امنیتی آگاهی داریم و برای مقابله با هر گونه اقدام تهدید آمیز آنان تدابیر لازم را اتخاذ کرده ایم.

غفاری از انتخابات مجلس شورای اسلامی به عنوان محل تلاقی استراتژی ها یاد و اضافه کرد: حضور حداکثری مردم، قانون گرایی، توجه به حفظ آرای مردم به عنوان امانت الهی، انتخاب اگاهانه و تشکیل مجلس کارآمد، استراتژی های متعددی هستند که با برگزاری هر چه مطلوب تر انتخابات همگی محقق خواهند شد.

وی ساز و کارهای تحقق این استراتژیها را به دو دسته سخت افزارانه و نرم افزارانه تقسیم کرد و در خصوص راهکارهای سخت افزارانه اظهار داشت: انتخاب و معرفی اعضای هیئت های اجرایی و ناظران صندوق ها از افرادی متدین، معتمد و بدون هرگونه وابستگی به چهره های شاخص جریان های سیاسی از عمده ترین این راهکارها است.

معاون سیاسی امنیتی استانداری خراسان رضوی اطلاع رسانی به موقع و شفاف را مهمترین تاکتیک نرم افزاری تحقق استراتژی های انتخابات عنوان کرد و اظهار داشت: تلاش برای افزایش بصیرت اقشار مختلف مردم از طریق ترویج نگاه تکلیف گرایانه به حضور در انتخابات، افشای توطئه های دشمنان داخلی و خارجی و تبیین نقش مردم در تقویت استحکام پایه های نظام از دیگر ساز و کارهای این حوزه است.

وی تلاش برای مشارکت حداقلی مردم در انتخابات را از جمله اهداف دشمنان دانست و افزود: آنان با تاکتیک هایی چون تحریم ظاهری و شرکت حداکثری عناصر داخلی شان، سیاه نمایی علیه انتخابات، انتشار بیانیه ها و نامه های سرگشاده و نیز بزرگنمایی تهدیدات غرب برای عملی شدن اهداف خود تلاش می کنند.

غفاری تعداد صندوق های پیشنهادی برای دو انتخابات مذکور را شش هزار و 208 مورد اعلام و اضافه کرد: هیئت های اجرایی پس از تشکیل می توانند برای تغییر این تعداد پیشنهادات خود را مبذول دارند.

علی اصغر رشید جانشین رئیس ستاد انتخابات استان نیز در سخنانی تعداد واجدان شرایط برای شرکت در انتخابات خراسان رضوی را سه میلیون و 700 هزار نفر اعلام کرد و به ارائه گزارشی از عملکرد کمیته های شش گانه ستاد انتخابات استان پرداخت.