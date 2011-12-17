رکود اقتصادی جدیدی در راه است/ لزوم همکاری جامعه جهانی برای حل بحران

به گزارش خبرگزاری مهر، "کریستین لاگارد" رئیس صندوق بین المللی پول به جامعه جهانی درباره عواقب وخیم یک بحران اقتصادی جهانی هشدار داده و تصریح کرد: هیچ اقتصاد ملی چه فقیر و چه قدرتمند در حال حاضر اگر خود را منزوی کند از شکست اقتصادی مصونیت ندارد.

وی که در واشنگتن سخن می گفت چشم انداز اقتصاد جهانی را نسبتا تیره و تیر ارزیابی کرده و اظهار داشت: تقریبا در همه جای دنیا این خطر وجود دارد رشد اقتصادهای ملی کند شده و وضعیت بودجه های عمومی متزلزل و بحرانی شود.

لاگارد شرایط امروز را با سالهای 1930 قبل از شروع جنگ جهانی دوم مقایسه کرده و اظهار داشت : درست این است که مسائل اقتصادی را از طریق همکاری حل کنیم. این همکاری باید از مرکز اصلی شروع بحران که بیشتر در کشورهای اروپایی و بخصوص منطقه یورو قرار دارد شروع شود.

وی همچنین خاطر نشان کرد: در حالی که رهبران اروپایی در حال غلبه بر چالش های پیش روی خود هستند بازارهای مالی هم باید صبر بیشتری از خود نشان دهند. تصمیمات مهم را نمی توان یک شبه گرفت و به زمان نیاز دارد.

