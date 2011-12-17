طرحهای ستاد محرومیت زدایی ایلام در حال اجرایی شدن است

به گزارش خبرگزاری مهر، استاندار ایلام بیان داشت: طرحهای ستاد محرومیت زدایی استان به صورت هدفمند و متناسب با برنامه های مصوب در حال اجرا شدن است.

وی اظهار داشت: کمیته امداد امام خمینی (ره) با توجه به فعالیت های محرومیت زدایی و ترویج فرهنگ اشتغال در جامعه منشأ خیر و برکت است.

اعلایی ایجاد اشتغال پایدار را در راستای برنامه های محرومیت زدایی استان عنوان کرد و افزود: تعریف رشته های فرهنگی خاص، زمینه ساز ترویج فرهنگ کار و ایجاد اشتغال پایدار بر مبنای برنامه ها و طرح های کمیته امداد امام خمینی (ره) خواهد بود.

این مسئول در ادامه از بررسی های صورت گرفته در مورد طرحی خبر داد که بر اساس آن منابع مالی به منظور تسهیل در بوروکراسی های اداری و پرداخت مستقیم کمک ها به مددجویان، به جای بانکها در اختیار سازمان های مرتبط با خدمات مددجویی قرار خواهد گرفت.