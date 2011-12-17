فوتبال نابینایان مدعی حضور در پارالمپیک لندن است/ میدان سختی پیش رو داریم

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد اسد مسجدی با بیان اینکه این تیم عناوین نایب قهرمانی جهان و قهرمانی آسیا را یدک می کشد، گفت: تیم فوتبال 5 نفره کشورمان برای نخستین بار به منظور کسب سهمیه پاراالمپیک خبر عازم رقابت های آسیایی ژاپن می شود احتمالا این رقابتها آخرین فرصت برای کسب مجوز حضور در بازی های 2012 لندن خواهد بود.

وی زمان اعزام ملی پوشان نابینا و کم بینای کشورمان به محل بازی های کسب سهمیه پارالمپیک را روز یکشنبه اعلام کرد و افزود: هم اکنون نمایندگان فوتبال 5 نفره کشورمان در اردوی آماده سازی در تهران به سر می برند تا انشاالله بتوانند از این میدان سخت سربلند و دست پر به میهن اسلامی بازگردند.

رئیس فدراسیون نابینایان و کم بینایان کشورمان با بیان اینکه این تیم با آمادگی کامل در مسابقات ژاپن حضور خواهد داشت، گفت: تیم ایران 5 دوره اردوی مستمر،‌ منسجم و فشرده را برگزار کرده است و قطعا یکی از مدعیان قهرمانی این رقابتها خواهد بود.

وی با اشاره به حساسیت این دوره از رقابتها اظهار داشت: با توجه به محدودیت سهیمه فوتبالیستهای نابینا و کم بینا در بازی های پارالمپیک پیش رو امکان این که این رقابتها آخرین فرصت تیمها برای کسب مجوز حضور در بازیهای لندن باشد وجود دارد و به همین دلیل تیم ها با بهترین نفرات دراین مسابقات حضور خواهند یافت.

مسجدی توضیح داد: در این رشته محدودیتهای بسیاری وجود دارد، بنایراین تنها تیم های قهرمان و نایب قهرمان امکان حضور در بازی های پارالمپیک را خواهند داشت، هر چند کشور چین پیش از این جواز حضور در بازی های 2012 را کسب کرده است اما ایران نیز یکی از امیدهای این دوره از رقابتها محسوب می شود.

وی در پاسخ به این سوال که آیا نتایج بازیهای جهانی ترکیه یا مسابقات گوانگجو تاثیری در کسب سهیمه المپیک داشته یا خیر، گفت: متاسفانه براساس تصمیم فدراسیون جهانی نابینایان و کم بینایان این مسابقات هیچ تاثیری در حضور تیم ها در بازیهای پارالمپک نخواهد داشت بلکه تیم ها می بایست در مسابقاتی که این فدراسیون برای کسب سهمیه المپیک مشخص کرده حضور پیدا کنند.

رئیس فدراسیون نابیانیان در پایان توضیح داد: تیم ملی فوتبال نابینایان کشورمان که عنوان قهرمانی جهان در سال 2011 ترکیه را در کارنامه دارد فردا 28 آذر برای حضور در مسابقات آسیایی ژاپن که حکم رقابتهای انتخابی پارالمپیک لندن را دارد عازم این کشور خواهد شد،‌این مساابقات از اول دی ماه آغاز و به مدت 7 روز ادامه خواهد داشت.

وی از مرتضی معبودی، امیر پوررضوی، بهزاد زاد علی اصغر، احمدرضا شاه حسینی، حجت اله مزارعی، مقصود قلی زاده، حمید شلهاوی، حسین رجب پور، محمد کشتکار و میثم شجاعیان به عنوان ورزشکار، سجاد حسین زاده به عنوان سرمربی و فرهاد امیریان و امیر حمزه رفیع به عنوان مربی و مسعود عماری رییس انجمن به عنوان نمایندگان ایران در این دوره از نام برد.