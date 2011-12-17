افرادی که کفش پاشنه بلند می پوشند بیشتر دچار سردرد می شوند

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر نورالدین کریمی گفت: دوازدهمین سمینار فیزیوتراپی تخصصی ستون فقرات توسط دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی وبا همکاری انجمن علمی فیزیوتراپی ایران همراه با کارگاه های آموزشی و نمایشگاه کتاب و تجهیزات پزشکی برگزار خواهد شد.

وی در ادامه عنوان کرد: هدف از برگزاری این سمینار ارائه آخرین یافته های علمی، آموزشی، پژوهشی، و روش های ارزیابی و درمانی آزمایشگاهی و بالینی، پاسخگویی به سوالات و بحث و بررسی در زمینه های فیزیوتراپی تخصصی ستون فقرات ودیگر تخصصهای مرتبط با ستون فقرات و در نهایت طرح بهترین و جدیدترین دستاورد ها برای درمان بیماری ها و مشکلات پیچیده ستون فقرات و کمک به بیماران است.

استاد یار دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی ایران در ادامه افزود: همچنین در این گنگره نگاه به سردردهایی است که منشاء گردنی دارند برخی از سر دردها هستند که منشاءآنها اختلالات گردنی یا گرفتگی های عضلات گردن است. و یا ممکن است درد در امتداد ستون فقرات گردنی کم یا زیاد شود و فرد را دچار سر درد کند که تمامی این دردها به راحتی و بصورت علتی با روشهای نوین فیزیوتراپی قابل درمان هستند.

کریمی افزود: مشکلات گردن به علل مختلفی بستگی دارد که این علل ممکن است به علت ساختار مهرهای ضعیف در گردن باشد و یا عادات زندگی فرد باعث بروز این مشکل شود.در بسیاری از موارد نیز وضعیت شغلی فرد ،کفش های نا مناسب هم باعث بروز سر درد در افراد می شود.

مسئول برگزاری دوازدهمین سمینار فیزیوتراپی تخصصی ستون فقرات در ادامه گفت: افرادی که کفشهای پاشنه بلند می پوشند بیشتر دچار سردرد می شوند زیرا بلندی پاشنه کفش باعث قوس زیاد کمر شده واین قوس کمر به صورت جبرانی گردن را به جلو می کشد و رشته های عصبی یک و دو گردنی تحت فشار قرار می گیرد در نتیجه این رشته های عصبی به سمت سر رفته و باعث فشار بر روی سر می شود و سبب ایجاد سر درد در فرد می گردد.

دوازدهمین سمینار فیزیوتراپی تخصصی ستون فقرات با شعار "شما به اندازه سلامت ستون فقرات خود سالم هستید" توسط دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی و همکاری انجمن علمی فیزیوتراپی ایران در تاریخ 7 و8 دی ماه برگزار خواهد شد.