صبای قم در خانه مغلوب فیروز صفه اصفهان شد

به گزارش خبرنگار مهر، بعد از هفت هفته شکست ناپذیری در دیدارهای خانگی که البته با کسب پنج پیروزی و دو تساوی برای تیم فوتسال صبای قم همراه بود، سرانجام طلسم شکست ناپذیری در خانه در هفته پانزدهم شکسته شد و صبای قم به فیروز صفه اصفهان باخت.



نزدیک به هزار و 500 تماشاگر فوتسال دوست قمی شامگاه جمعه به سالن دو هزار نفری مجموعه ورزشی شهید حیدریان قم آمده بودند تا از نزدیک هشتمین بازی خانگی نماینده شهر خود را در جدال با یکی از سه تیم اصفهانی لیگ سیزدهم تماشا کنند اما در پایان با ناراحتی از باخت در خانه این سالن را ترک کردند و به خانه های خود بازگشتند.



در این دیدار که قضاوت آن را علیرضا عبدالغنی به عنوان داور اول و فرهاد حسینیان به عنوان داور دوم بر عهده داشتند، شاید اشتباه فاحش و دور از انتظار داور اول بازی در فاصله پنج دقیقه به پایان بود که منجر به اتفاقات ناخوشایند پایان بازی شد.



در حالی که نیمه نخست این دیدار با تساوی یک بر یک و با گل های دیگو مارتینز برای تیم فوتسال فیروز صفه اصفهان و حسین صبوری برای تیم فوتسال صبای قم به پایان رسید در نیمه دوم نیز بازی کاملا شرایط متعادلی داشت و با تساوی پیش می‌رفت که اشتباه علیرضا عبدالغنی داور اول مسابقه در نتیجه بازی تاثیر گذار شد.



در این لحظه در حالی که بازیکن صبای قم سایه به سایه بازیکن صاحب توپ تیم فیروز صفه حرکت می کرد، داور اول بازی بدون دلیل در سوت خود به علامت خطا به سود تیم فوتسال فیروز صفه اصفهان دمید و در حالی که اصفهانی ها نیز این تصمیم داور را باور نداشتند، صبای قم پنج خطا شد و روی همین صحنه خطا گل دوم را نیز پذیرفت.



در ادامه خطای دیگری نیز از سوی داور اول بازی به سود تیم فوتسال فیروز صفه اصفهان گرفته شد که این توپ را بازیکن فیروز صفه از روی نقطه پنالتی دوم به سود تیم خود به گل تبدیل کرد تا نماینده اصفهان در سالن شهید حیدریان قم از سد صبا عبور کند.



هفته دوم از دور برگشت سیزدهمین دوره مسابقات لیگ برتر فوتسال باشگاه‌های کشور در حالی سپری شد که این بازی هشتمین بازی خانگی تیم فوتسال صبای قم در سیزدهمین دوره رقابت های لیگ برتر فوتسال محسوب می شد و صبا به نخستین باخت خانگی رضایت داد.



در جدول رده بندی رقابت ها تا پایان هفته پانزدهم تیم فوتسال صنایع گیتی پسند اصفهان با کسب 39 امتیاز در صدر ایستاد، شهید منصوری قرچک با کسب 38 امتیاز در رده دوم قرار گرفت، فولاد ماهان سپاهان اصفهان با کسب 32 امتیاز در جایگاه سوم قرار گرفت و صبای قم با کسب 27 امتیاز در جایگاه چهارم جدول رده بندی باقی ماند.

