تولیدات نفتی ایلام باید در استان پالایش شود

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام محمد نقی لطفی در جریان بازدید خود از طرح میادین نفتی آذر و چنگوله شهرستان مهران ضمن تقدیر از تلاش مهندسان و متخصصان این طرح به استعدادها، ظرفیت ها و قابلیت های استان در بخش نفت و گاز پرداخت و گفت: همه باید با توجه به برخورداری استان از نیروهای متخصص بومی و کارآمد منطقه برای تولید و برداشت بیشتر از میادین نفتی مشترک باکشور عراق در مرزهای استان تلاش کنند.

وی با اشاره به اینکه استان ایلام دارای بیش از 17 میلیارد شبکه ذخایر نفتی است، افزود: با توجه به این میزان ذخائر نفتی باید مقدمات ساخت پالایشگاه در این استان را هرچه زودتر فراهم کنیم تا تولیدات نفتی در همین استان پالایش و عرضه شود.

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه ایلام ساخت و تجهیز فرودگاه مهران را برای رفت و آمد کارشناسان و مهندسان وزارت نفت، زائران عتبات عالیات و مردم استان بسیار ضروری و مهم دانست و گفت: وزارت نفت باید ساخت و تجهیز فرودگاه مهران را در راس طرح های اولویت دار خود قرار دهد.

وی یادآور شد: استان ایلام دارای ظرفیتهای مهمی در بخش نفت و گاز است و ایجاد صنایع مرتبط به این ظرفیت در استان ضروری است.