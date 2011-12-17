تساوی با برق غرور را از شاگردانم گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، رسول خطیبی پس از تساوی دیروز تیم ماشین سازی برابر تیم برق شیراز، با بیان اینکه تیمش در بازی مقابل برق شیراز مستحق پیروزی بود، گفت: موقعیت های زیادی در این دیدار خلق کردیم ولی تنها یکبار در راه گلزنی موفق بودیم.

خطیبی اظهار داشت: برق تیم استخواندار و ریشه داری است اما بچه های ما در صورت دقت در نواختن ضربات نهایی می توانستند روند پیروزی های ماشین سازی را استمرار ببخشند.

وی افزود: در طول بازی مالکیت توپ و میدان را در اختیار داشتیم با این حال دیروز، روز ما نبود و این امر در دنیای فوتبال معمول است و گاهی تیم برتر، با حداقل امتیاز بازی را به پایان می رساند.

خطیبی با اشاره به تاثیر شرایط جوی شهر تبریز در تمرینات هفته گذشته این تیم تصریح کرد: بارندگی های اخیر در تبریز مانع از تمرین ماشین سازی در زمین چمن شده بود بنابراین برای رویارویی با برق شیراز، به ناچار تمرینات گروهی را در سالن پیگیری کرده بودیم.

سرمربی ماشین سازان با بیان اینکه شاگردانش همچنان با انگیزه به کار خود ادامه خواهند داد، یادآور شد: ماشین سازی صاحب بهترین خط حمله گروه "ب" جام آزادگان است اما در مصاف با برق شیراز امکان بهره مندی از حداکثر فرصت های به دست آمده میسر نشد با این وجود هم اکنون انگیزه پیروزی برابر تیم مدعی آلومینیوم، نزد بازیکنان ماشین سازی بالاتر رفته است.

وی افزود: ماشین سازی مقابل تیم های مدعی و قدرتمند گروه، بازی روانی به نمایش گذاشته است لذا شکست دادن پاس همدان و گل گهر و نیز متوقف کردن نیروی زمینی، شرایط مطلوب ماشین سازی را برای غلبه بر آلومینیوم هرمزگان نشان می دهد.

خطیبی با قدردانی از همراهی و حمایت تماشاگران ماشین سازی ابراز امیدواری کرد که تیم تحت هدایت وی با برخورداری از پشتیبانی " یار دوازدهم " فوتبال تبریز را صاحب سومین سهمیه در لیگ برتر کند.