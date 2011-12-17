تمام ظرفیتهای جوانان در کردستان استفاده نمی شود

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالسلام کریمی شامگاه جمعه در جلسه هم اندیشی با جوانان استان اظهار داشت: موفقیت هر جامعه به میزان مشارکت جوانان در عرصه های مختلف به دست می آید که متاسفانه علیرغم تمامی اقدامات و برنامه ریزی های صورت گرفته ولی هم اکنون از تمامی ظرفیت های قشر جوان استان کردستان استفاده نمی شود.

وی ادامه داد: جوانان استان کردستان همراه و همگام با جوانان ایران اسلامی در میدان های علمی، ورزشی، پژوهشی، اجتماعی و سیاسی موجب اقتدار، پیشرفت و ناکامی دشمنان انقلاب اسلامی هستند و انتظار می رود که با برنامه ریزی بهتر از این ظرفیت و سرمایه عظیم به نحو احسن بهره برداری شود.

کریمی با اشاره به حضور پر رنگ جوانان و به زانو در آوردن دشمن در طول هشت سال دفاع مقدس گفت: در حال حاضر نیز جوانان این مرزو بوم دلاورانه از آرمانها و ارزش های میهن اسلامی پاسداری می کنند و حضور آنها در عرصه های مقابله با جنگ نرم دشمن نیز ضروری و غیرقابل انکار است.

وی یادآور شد: اقتدار، عظمت و توسعه امروز ایران حاصل تلاش و کوشش جوانان است و کسب موفقیت های آنان درعرصه های مختلف نشانه اعتماد مسئولان به جوانان است که البته باید این اعتماد سازی روند رو به رشد خود را ادامه دهد.

کریمی با اشاره به راه اندازی بانگ اطلاعاتی مشاوران جوانان در استانداری کردستان گفت: انتظار می رود با شناسایی هر چه بیشتر تخصص و توانمندی های جوانان در این مرکز شاهد بهره برداری از این ظرفیت ها در راستای توسعه و پیشرفت کردستان باشیم.

وی در ادامه خواستار حضور حداکثری جوانان در نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی شد و گفت: با توجه به جوسازی ها و توطئه های دشمنان حضور پررنگ جوانان فتنه های آنها را بی ثمر می کند.

مشاور فرهنگی، اجتماعی و امور جوانان استاندار کردستان افزود: جوانان این استان در سخت ترین شرایط کارهای بزرگی را انجام داده اند که مایه افتخار و اقتدار ایران اسلامی شده است و اکنون نیز پرچمدار اقتدار ایران اسلامی هستند.

کریمی با اشاره به برنامه ریزی های انجام گرفته در راستای بهره مندی از ظرفیت های عظیم جوانان استان کردستان در تمامی حوزه ها گفت: امیدواریم در آینده نزدیک شاهد حضور جوانان در تمامی حوزه ها باشیم که این امر بانی توسعه و پیشرفت استان کردستان می شود.

