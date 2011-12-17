زنان مسلمان کانادا از منع روبنده در مراسم شهروندی انتقاد کردند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از منابع اینترنتی، قانون منع روبنده در مراسم شهروندی کانادا بحثهای داغی را در این رابطه رقم زده است.

زهرا طارق رئیس انجمن اسلامی زنان کانادا در این رابطه اظهار داشت: تصویب این قانون به شدت ناامید کننده است. اگر زنی بخواهد شهروند این کشور شود باید روبنده خود را بردارد و اگر روبنده خود را بردارد اعتقادات خود را نقض کرده است.

این قوانین دوشنبه 12 دسامبر ( 21 آذر ماه) از سوی جانسون کنی وزیر مهاجرت اعلام شد.

کنی اظهار داشت که این اقدام به دنبال شکایتهایی صورت گرفته که از سوی قاضیان مراسم شهروندی کانادا و نمایندگان پارلمانی مطرح شده که در مراسم شرکت می کنند و اظهار داشتند که برای آنها دشوار است که بگویند آیا فردی که صورت خود را پوشانده سوگند را ادا می کند یا خیر.

این درحالی است که زنان مسلمان کانادا که محجبه هستند از زنانی که روبنده می پوشند حمایت می کنند.

مسلمانان 9/1 درصد از جمعیت 8/32 میلیونی کانادا را تشکیل می دهد که این تعداد موجب شده اسلام پس از مسیحیت کاتولیک دومین دین بزرگ این کشور باشد.