وضعیت امنیتی گلستان مطلوب است

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ پاسدار سیدمحمود میرفیضی صبح شنبه در جمع فرماندهان و مسئولان انتظامی استان مشارکت مردم در تأمین امنیت را کلیدی ترین نقش در تولید امنیت و محوری ترین نقش پلیس را حفظ امنیت ذکر کرد.

وی با اشاره به اینکه باید تلاش کنیم زمینه های حضور مردم در تولید امنیت را بیش از گذشته فراهم کنیم تصریح کرد: حضور به موقع پلیس در صحنه های جرم علاوه بر ارتقاء احساس امنیت موجب اعتماد عمومی به پلیس می شود از این رو نقش مشارکت های مردمی در تولید امنیت نیز افزایش می یابد.

رئیس پلیس گلستان همچنین گفت: برقراری امنیت بدون تعامل پلیس و مردم امکان پذیر نبوده و مطمعناً هرچه این تعامل بیشتر باشد برقرای امنیت و آرامش نیز در سطح جامعه بیشتر خواهد شد.

سرهنگ میر فیضی در ادامه با تأکید بر توجه ویژه فرماندهان و مسؤلان انتظامی در امر پیشگیری از جرم گفت: پیشگیری زمینه ساز امنیت و آرامش جامعه است.