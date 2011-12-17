محمد زادمهر در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص اظهارات علی دایی علیه وی در نشست خبری پس از دیدار تیمهای فوتبال پرسپولیس وراه آهن گفت: من همیشه برای فوتبال و اهالی آن احترام زیادی قائل بوده و هستم. افرادی که من را می شناسند به خوبی می توانند در مورد من و دایی قضاوت کنند. در خصوص اظهارات دایی فقط می توانم بگویم که برای وی آرزوی موفقیت می کنم وانشا الله با تیم راه آهن در این فصل بتواند به موفقیت برسد!

وی افزود: خوشبختانه در فصلی که من در تیم سایپا حضور داشتم این تیم قهرمان شد اما فصل بعد زمانی که دایی هدایت این تیم را برعهده گرفت، سایپا در جدول جایگاهی بهتر از سیزدهم به دست نیاورد. در فصلی که من در تیم راه آهن حضور داشتم این تیم با هدایت مهابادی در پایان فصل دوازدهم شد که برای تیم راه آهن جایگاه بدی نبود.

عضو کمیته فنی باشگاه پرسپولیس تاکید کرد: زمانی هم که در استیل آذین به اتفاق مهاجرانی واستیلی بودم این تیم درجایگاه چهارم جدول رده بندی لیگ قرار گرفت.

وی با بیان اینکه چه زمانی که فوتبال بازی می کردم و چه پس از آن درآمدم از راه تدریس و در حال حاضر طبابت تامین شده است، گفت: هیچگاه به دنبال تامین هزینه های زندگی خود از طریق فوتبال نبوده ام و این موضوع باعث شده که همواره انسانی مستقل بوده و مواضع خود را به راحتی اعلام کنم بنابراین زمانی که من در کمیته فنی پرسپولیس بودم به هیچ وجه این کمیته تحت تاثیر و نفوذ کاشانی نبود. به همین دلیل هم در آن زمان گزینه اول کمیته فنی برای هدایت پرسپولیس علی دایی بود.

زادمهر با اشاره به اینکه ما به عنوان اعضای کمیته فنی کار کارشناسی انجام داده و با انتخاب دایی نتیجه را به مدیرعامل وقت اطلاع دادیم خاطرنشان کرد: اینکه چرا باشگاه به علی دایی برای اعلام برنامه هایش مدت کمی داده بود به ما مربوط نمی شود چون کار ما در آن زمان کارشناسی برای بررسی گزینه ها، انتخاب سرمربی واعلام نتیجه به باشگاه پرسپولیس بود.

وی با تاکید بر اینکه حتی یک لیوان چای هم در باشگاه پرسپولیس نخوردم، تاکیدکرد: همانطور که گفتم من یک ریال از باشگاه پرسپولیس نگرفتم، به طوریکه با عزت وهمچنین درخواست باشگاه و طبق احساس مسئولیتی که کردم به کمیته فنی پرسپولیس رفتم، بنابراین هیچگاه تصمیمات من و همکارانم تحت تاثیر و اعمال نظر کاشانی نبوده است.

زادمهر تصریح کرد: دراین فوتبال من هیچگاه به کسی بی احترامی نکرده ام و در مطبم همواره به روی همه اهالی فوتبال و حتی خانواده‌های آنها باز بوده و هست.

عضو کمیته فنی باشگاه پرسپولیس در خاتمه تاکید کرد: متاسانه در فوتبال ایران به کسانی که پرخاشگرهستند و به دیگران تهمت زده و حمله می کنند امتیازات بیشتری داده شده و اینگونه افراد در رسانه ها بیشتر مورد توجه قرارمی گیرند.