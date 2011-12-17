محسن حکیم‌معانی نویسنده و سردبیر برنامه رادیویی «کتاب شب» در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: «انجمن موسرخ‌ها» داستان بلندی از سر آرتور کُنان دویل خالق داستان‌های شرلوک هولمز است. این داستان، اثری از این نویسنده است که کریم امامی آن را ترجمه کرده است.

وی افزود: نسخه خلاصه‌شده داستان را محمدرضا گودرزی نوشته است که توسط بهروز رضوی گوینده برنامه، خوانده خواهد شد. جمعه‌شب هم بعد از اتمام برنامه‌های خوانش این داستان، گودرزی به نقد و بررسی این اثر خواهد پرداخت.

حکیم‌معانی گفت: این داستان از یکی از مجموعه‌‌هایی انتخاب شده که حاوی داستان‌هایی از کُنان دویل است و امامی آن‌ها را ترجمه کرده است. «رسوایی در بوهم»، «مسئله هویت»، «راز دره بوسکمب»، «پنج هسته پرتغال» و «مرد لب کج» عنوان تعداد دیگری از داستان‌های این نویسنده هستند ولی او بیشتر شهرتش را مدیون خلق شخصیت شرلوک هولمز است.

برنامه کتاب شب، از شنبه تا جمعه، هر شب ساعت 23:30 از شبکه رادیویی تهران پخش می‌شود که برنامه آخرین شب هفته آن به نقد و بررسی اثر خوانده شده در طول هفته اختصاص دارد.