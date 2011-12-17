تصاویر دردناک شکنجه مردم بحرین در منازل/ "شاخوره" به خاک وخون کشیده شد

به گزارش خبرگزاری مهر، این روزها رژیم آل خلیفه بحرین که از خاموش کردن شعله قیام مردمی در این کشور بازمانده، دست به اقداماتی بی سابقه می زند که بیشتر از پیش این رژیم اقلیتی را به سقوط نزدیک خواهد کرد.

افزایش میزان سرکوب مردم بحرین نه تنها در ماههای گذشته باعث فروکش کردن شعله قیام مردمی نشده، بلکه میزان بالای خشونتها و شهیدان انقلاب که تعداد آنها اخیرا به 54 نفر رسیده باعث شده مردم در رسیدن به اهداف موردنظر خود جدی تر شوند.

اما روز گذشته (جمعه) نیز وقایعی خونین در بحرین رخ داد که طی آن نیروهای امنیتی رژیم منامه با استفاده از چاقو، بمبهای ساچمه ای و اشیای تیز و برنده به روستای "ابو صبیع" و "الشاخوره" حمله ور شدند و جنایاتی هولناک را رقم زدند.

در این حمله نیروهای امنیتی از گازهای اشک آور و سمی نیز استفاده کردند. تصاویر منتشر شده نشان می دهد مردم در خانه های خود تحت شکنجه قرار گرفته و قسمتهایی از سر و صورت آنها به وسیله چاقو بریده شده است.

از طرفی بسته بودن راهها و جاده های اصلی از سوی نیروهای امنیتی باعث شد مجروحین که تعداد آنها بیش از 25 نفر بود نتوانند خود را به بیمارستان برسانند و همچنان خونریزی شدید داشته باشند.

گزارشها نشان می دهد مزدوران رژیم آل خلیفه با یورش به منازل، مردم این منطقه را غافلگیر کرده و با استفاده از هر گونه وسایل و ابزاری که در دست داشته اند آنان را زیر شکنجه قرار داده اند.

بنابراین گزارش وضعیت 18 نفر از زخمی شدگان این وقایع بسیار وخیم است اما به علت نگرانی مردم از بازداشت مجروحین در بیمارستان سلمانیه آنها هنوز به این بیمارستان منتقل نشده اند.

منابع آگاه تاکید دارند که روزهای اخیر مناطق ابوصبیع (که محل شهادت آخرین شهید انقلاب بحرین بود)، بنی جمره، الدراز، وکرانه ، وبوری و اصیب نیز روز گذشته شاهد درگیری شدید نیروهای امنیتی با مردم بوده است.

در تحولی دیگر، جمعیت الوفاق بحرین در بیانیه ای با اشاره به جنایات اخیر رژیم آل خلیفه تاکید کرد: آنچه هم اکنون در بحرین رخ می دهد جنایت علیه بشریت با استفاده از انواع ابزارهای وحشیانه است.

الوفاق تاکید کرد: همچنان خون مردم بحرین می ریزد و دهها مجروح که حال برخی از آنها وخیم است نمی توانند تحت درمان قرار بگیرند.

خاطر نشان می شود رژیم آل خلیفه اخیرا "علی احمد رضی القصاب" جوان بحرینی اهل روستای "ابوصبیع" را با زیر گرفتن وی به شهادت رساندند. این جوان بحرینی در جریان سرکوب تظاهرات مسالمت آمیز مردم توسط نیروهای امنیتی آل خلیفه به شهادت رسید تا لقب پنجاه و چهارمین شهید و به عبارتی آخرین شهید انقلاب بحرین را بگیرد.