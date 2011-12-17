راه اندازی مرکز بازپروری معتادان در گتوند ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، قدرت اله امانی پور صبح شنبه در جلسه شورای فرعی مبارزه با مواد مخدر شهرستان گتوند افزود: ادارات مرتبط با جوانان و نوجوانان نظیر آموزش و پرورش، ورزش و جوانان باید در زمینه های فرهنگی مبارزه با مواد مخدر فعالیت بیشتری داشته باشند.

وی افزود: البته با توجه به اینکه هم اکنون بیش از 13 هزار دانش آموز در سطح شهرستان مشغول به تحصیل هستند نیازمند توجه ویژه در این خصوص هستیم است زیرا استفاده صرف از قوه قهریه می تواند در مواردی نتیجه عکس داشته باشد به همین دلیل باید با احتیاط بیشتری با این قضیه برخورد شود.



فرماندار گتوند با اشاره به این نکته که اعتیاد یک بیماری است، اظهار کرد: اعتیاد به مواد مخدر در واقع یک نوع بیماری است و توهم و بدبینی از عوارض اعتیاد به مواد مخدر به شمار می رود و لازم است تا ما با توجه ویژه نسبت به این قشر از مبتلا شدن سایر اقشار به این بیماری جلوگیری کنیم.



امانی پور همچنین با اشاره به شیوع مواد مخدر صنعتی در بین مصف کنندگان، تصریح کرد: متاسفانه امروزه گرایش به مواد مخدر صنعتی در جامعه بیشتر شده که گروه های اجتماع محوری که زیر نظر اداره بهزیستی مشغول به فعالیت هستند می توانند به صورت محله ای فعالیت و تاثیر بسیار مثبتی در جلوگیری از گرایش به مواد مخدر داشته باشند.



در ادامه این جلسه کمیته های مختلف این شورا به ارائه گزارش عملکرد خود در رابطه با فعالیتهای صورت گرفته پرداختند.