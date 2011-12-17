پیامدهای انتزاع وظایف کشاورزی از وزارت صنعت

به گزارش خبرگزاری مهر، سید رضا فاطمی امین افزود: ماهیت کار تولیدی و صنعتی کاملا متفاوت از کار کشاورزی است و بخش کشاورزی، نوع بنگاه ها ، افرادی که در این بخش فعالیت می کنند و فناوری هایی که در بخش کشاورزی استفاده می شود کاملا متفاوت از فناوری هایی است که در صنعت مورد استفاده قرار می گیرد.



معاون برنامه ریزی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت : مبنای استدلال انتزاع قابل اعتنا نیست، چرا که با این توجیه باید بخش بهداشت و درمان هم به وزارت صنعت ، معدن و تجارت واگذار شود چرا که تولید دارو و تجهیزات پزشکی در این وزارتخانه انجام می شود و یا به دلیل اینکه تولید سیمان ، فولاد ، آهن ، آلومینیوم سایر مواد و مصالح مورد نیاز این بخش درحوزه های زیرمجموعه وزارت صنعت تولید می شود پس بخش مسکن هم باید به این وزارتخانه واگذار شود.



فاطمی امین تصریح کرد: بر اساس توجیه وزارت جهاد کشاورزی باید صنایع نساجی هم به این وزارتخانه واگذار شود و همین طور چوب و ... اما اینکه هر صنعتی درهر بخشی تولید شد ، در همان جا هم مدیریت شود منطق قابل پذیرشی نیست.

وی اظهار کرد: به نظر می رسد که وزارت جهاد کشاورزی با گستردگی نیرو و طیف وسیعی از کشاورزان ارتباط دارد و مدیریت این بخش در وزارت صنعت که چابک تر است و سازو کارهای مناسب تری برای مدیریت بازار و تولید دارد بهتر انجام می گیرد.



به گفته وی، چندین سال پیش نیز بحث انتزاع صنایع تبدیلی از وزارت صنایع و معادن سابق مطرح شد اما در همان زمان نیزبا بحث های کارشناسی صورت گرفته، تصمیم بر این شد که در حیطه وظایف وزارتخانه باقی بماند.



معاون وزیر صنعت ، معدن و تجارت تصریح کرد : به میان کشیدن طرح انتزاع این مسئله را در اذهان متبادر می کند که برخی به جای دنبال کردن روند تخصصی امور ، ‌درحال پیچیده کردن مسائل هستند، حال آنکه در شرایط حاضر وزارت جهادکشاورزی تکالیف بسیاری دارد که باید همه دراجرای بهتر آنها به این وزارتخانه کمک کنند نه اینکه برسنگینی کار او بیافزایند.