70 درصد عملیات زیرساختی میدانهای نفتی آذر و چنگوله انجام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، حمید کریمی با ارائه گزارشی از وضعیت کلی میدانهای نفتی آذر و چنگوله اعلام کرد در مرحله اول بهره برداری 36 ماهه، 30 هزار بشکه و در مراحل بعدی، 65 هزار بشکه از میادین آذر تولید خواهد شد که در مجموع با احتساب میدان نفتی چنگوله از هر دو میدان 130 هزار بشکه نفت خام و تولید از طریق خط لوله به دهلران انتقال می یابد.

وی با اعلام اینکه تاکنون 70 درصد از عملیات اجرایی زیرساختی جاده ای دسترسی و مقرهای استقرار دکل پایان یافته و تا پایان سال جاری عملیات کل پروژه راهسازی و آسفالت مسیرهای ارتباطی به اتمام خواهد رسید، افزود: مبلغ 270 میلیارد ریال اعتبار برای آغاز عملیات برق رسانی و تامین 27 مگاوات برق میادین از شهرستان دهلران در مدت 18 ماه اختصاص یافته است.

مجری طرح توسعه میادین نفتی آذر و چنگوله کل ذخائر نفتی میدان آذر را 2.5 میلیارد بشکه و میدان نفتی چنگوله را 3.5 میلیارد بشکه نفت اعلام کرد و گفت: برای اجرای طرح توسعه میدان های نفتی آذر و چنگوله دو میلیارد دلار اعتبار اختصاص یافته است.

میدان های نفتی آذر و چنگوله با 22 هزار هکتار وسعت در 20 کیلومتری جنوب شرقی مهران واقع شده است.