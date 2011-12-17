مولفان برگزیده کتاب الکترونیک آذربایجان شرقی تجلیل می شوند

مسعود سعادتی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: معاونت پژوهش، برنامه ریزی و نیروی انسانی آموزش و پرورش آذربایجان شرقی در فراخوانی، تمایل خود برای تولید کتاب الکترونیک را اعلام کرد که پس از صدور این فراخوان، علاقمندان، طرح های خود را ارائه کردند و تا دو هفته آینده از مولفان برگزیده تجلیل خواهد شد.

وی تولید کتاب الکترونیک را در راستای پیاده کردن طرح مدارس هوشمند اعلام کرد و گفت: وزارت آموزش و پرورش و ارکان آن در استان ها باید در اجرای هوشمندسازی مدارس علاوه بر آماده کردن زیرساخت ها، محتوای مناسبی نیز تهیه و در اختیار دانش آموزان قرار دهد.

معاون آموزش و پرورش آذربایجان شرقی گفت: تا پایان سال آینده 60 هزار مدرسه در کشور هوشمند خواهند شد که سهم آذربایجان شرقی از این تعداد، سه هزار مدرسه است.

به گفته سعادتی، بهره برداری از هزار مدرسه هوشمند در آذربایجان شرقی طی سه ماه آینده نهایی می شود و دو هزار مدرسه باقیمانده از مجموع تعهدات استان در هوشمند کردن مدارس، طی سال آینده عملیاتی می شود.

معاون پژوهش، برنامه ریزی و نیروی انسانی اداره کل آموزش و پرورش آذربایجان شرقی اظهار داشت: هم اکنون تعداد بسیار زیادی از مدارس این استان به اینترنت متصلند اما "اینترنت ملی" بحث دیگری است که در هوشمندسازی مدارس مطرح است.