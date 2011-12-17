  1. استانها
  2. آذربایجان شرقی
۲۶ آذر ۱۳۹۰، ۱۱:۱۴

مولفان برگزیده کتاب الکترونیک آذربایجان شرقی تجلیل می شوند

مولفان برگزیده کتاب الکترونیک آذربایجان شرقی تجلیل می شوند

تبریز - خبرگزاری مهر: معاون پژوهش، برنامه ریزی و نیروی انسانی اداره کل آموزش و پرورش آذربایجان شرقی از برگزاری مراسم تجلیل از مولفان برگزیده کتاب الکترونیکی این استان در آینده نزدیک خبر داد.

مسعود سعادتی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: معاونت پژوهش، برنامه ریزی و نیروی انسانی آموزش و پرورش آذربایجان شرقی در فراخوانی، تمایل خود برای تولید کتاب الکترونیک را اعلام کرد که پس از صدور این فراخوان، علاقمندان، طرح های خود را ارائه کردند و تا دو هفته آینده از مولفان برگزیده  تجلیل خواهد شد.

وی تولید کتاب الکترونیک را در راستای پیاده کردن طرح مدارس هوشمند اعلام کرد و گفت: وزارت آموزش و پرورش و ارکان آن در استان ها باید در اجرای هوشمندسازی مدارس علاوه بر آماده کردن زیرساخت ها، محتوای مناسبی نیز تهیه و در اختیار دانش آموزان قرار دهد.

معاون آموزش و پرورش آذربایجان شرقی گفت: تا پایان سال آینده 60 هزار مدرسه در کشور هوشمند خواهند شد که سهم آذربایجان شرقی از این تعداد، سه هزار مدرسه است.

به گفته سعادتی، بهره برداری از هزار مدرسه هوشمند در آذربایجان شرقی طی سه ماه آینده نهایی می شود و دو هزار مدرسه باقیمانده از مجموع تعهدات استان در هوشمند کردن مدارس، طی سال آینده عملیاتی می شود.

معاون پژوهش، برنامه ریزی و نیروی انسانی اداره کل آموزش و پرورش آذربایجان شرقی اظهار داشت: هم اکنون تعداد بسیار زیادی از مدارس این استان به اینترنت متصلند اما "اینترنت ملی" بحث دیگری است که در هوشمندسازی مدارس مطرح است.

کد مطلب 1485391

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها