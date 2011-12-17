موانع توسعه مشاغل خانگی ماهشهر باید برداشته شود

به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر حیاتی صبح شنبه در جلسه ستاد اشتغال شهرستان بندر ماهشهر اظهار کرد: توسعه مشاغل خانگی به دلیل اهمیتی که دارد می تواند تاثیر بسزایی در ارتقای شاخصهای اقتصادی جامعه بر جای بگذارد.

وی تصریح کرد: اجرای طرح حمایت از مشاغل خانگی در شهرستان ماهشهر با جدیت در حال پیگیری است و تلاشهای خوبی توسط دستگاه های اجرایی صورت گرفته است.



فرماندار شهرستان بندر ماهشهر ادامه داد: بدون شک برای رسیدن به اهداف سند چشم انداز 20 ساله نظام باید در حوزه اقتصاد فعالیتهای گسترده ای را انجام داد که حمایت از توسعه مشاغل خانگی یکی از ضرورتهای اصلی به حساب می آید.



حیاتی گفت: حمایت از مشاغل خانگی، حمایت از اشتغال پایدار و ارتقای درآمد مردم است و همه مسئولان شهرستان با هماهنگیهای انجام شده آماده همکاری و ارائه مجوزهای لازم در کمترین زمان ممکن به کارآفرینان و علاقمندان به توسعه و راه اندازی مشاغل خانگی هستند.



وی تاکید کرد: یکی از سیاستهای دولت در سال جهاد اقتصادی تقویت، توسعه و حمایت همه جانبه از مشاغل خانگی است که در این راستا تمامی افرادی که بتوانند با تامین نقدینگی و تهیه ماشین‌آلات و تجهیزات و سرمایه اولیه در این راستا فعالیت کنند، می توانند از تسهیلات بانکی مشاغل خانگی بهره مند شوند.



فرماندار شهرستان بندر ماهشهر در بخش دیگری از سخنان خود به طرح مسکن مهر اشاره کرد و گفت: اجرای طرح مسکن مهر نیز یکی دیگر از اقدامات درخشان دولت به شمار می رود که نتایج بسیار خوبی در پی داشته است.



حیاتی عنوان کرد: این طرح ملی در شهرستان ماهشهر نیز به طور جد در حال پیگیری است و تلاش می کنیم بیش از دو هزار واحد مسکونی را تا پایان سال جاری به مرحله افتتاح برسانیم.