نمایشگاه سالانه "هنر دیجیتال" افتتاح شد

به گزارش خبرگزاری مهر، این نمایشگاه که به هنر ویدئو و آثار چندرسانه‌ای، تعاملی و بین‌رشته‌ای دیجیتال اختصاص دارد؛ با هدف نمایش آخرین آثار هنرمندان ایرانی در حوزه هنر دیجیتال، برپا شده است.

در بخش نخست این نمایشگاه، ویدئوهایی از هنرمندان شناخته شده، همچون بهنام کامرانی، رامین اعتمادی بزرگ، مهرداد افسری، سمیرا اسکندرفر، فرید جعفری سمرقندی، حامد صحیحی و سیمین کرامتی در کنار هنرمندان جوانی چون آنیتا اسفندیاری، امیر باستان، مرضیه باقری، فرشاد تفرجی، سیاوش تصاعدیان، سینا سیفی، پریسا فروتن، فواد فرهانی، علیرضا لبشکا و مژگان ملاحسینی به نمایشگاه گردانی سهراب کاشانی به نمایش در آمده است.

همچنین در بخش آثار چندرسانه‌ای، تعاملی و بین‌رشته‌ای دیجیتال این نمایشگاه که با نمایشگاه گردانی آرش صالحی برگزار شده، آثاری از علی پناهی، معصومه جلالیه، سینا شعاعی، آرش صالحی، مهتاب علیزاده، امیرعلی قاشمی و سهراب معتبر در معرض دید علاقمندان قرار گرفته است.

نخستین نمایشگاه سالانه هنر دیجیتال تهران به همت گالری محسن برگزار شده و قرار است این رویداد هنری به‌طور سالانه توسط گالری محسن ادامه یابد.

نخستین نمایشگاه سالانه هنر دیجیتال تهران تا 30 آذر از ساعت 16 تا 20 میزبان علاقمندان است. نشست نقد و بررسی این نمایشگاه، روز دوشنبه ۲۸ آذرماه از ساعت 18 تا 20 در محل گالری محسن واقع در ابتدای خیابان ظفر، ورودی از مدرس شمال، خیابان ناجی، انتهای کوچه فرزان، خیابان نوربخش، بلوار مینای شرقی، پلاک ۴۲ برگزار خواهد شد.

نمایشگاه دومین جایزه عکس شید آغاز شد

نمایشگاه آثار منتخب دومین دوره جایزه‌ی مستقل عکس شید با آثاری از عکاسان راه‌یافته به مرحله نهایی این جایزه در گالری نامی خانه هنرمندان ایران برپا شد.

به گزارش خبرگزاری مهر عصر روز جمعه ۲۵ آذر، با حضور اهالی فرهنگ و هنر نمایشگاهی از آثار راه یافته به مرحله نهایی جایزه عکس شید در قالب ۱۸ مجموعه عکس به نمایش گذاشته شد.

ابوالفضل نسائی، عنایت اسدی، آذین حقیقی، حمید صادقی، ساناز کاوه، سینا شیری، عادل پازیار، بابک بردبار، تهمینه منزوی، علی عباس پور، محسن رضایی، اشرف سادات طباطبایی نسب، مهرداد لاجوردی، آرشیده شاهنگی، محمدرضا سلطانی تهرانی، حامد بادامی، علی رنجبران، یاشا وکیلی و حامد نظری هنرمندان عکاسی هستند که آثارشان به مرحله نهایی دومین دوره جایزه عکس شید راه یافته‌ و در این نمایشگاه به معرض تماشا گذاشته شده است.

دومین دوره جایزه شید با دبیری پیمان هوشمندزاده و پشتیبانی بانک اقتصاد نوین، شرکت سهامی تجار کیش، موسسه مبنا و آتی‌نت برگزار شده است.

طبق اعلام دبیرخانه دومین جایزه عکس شید، سه مجموعه راه یافته و منتخب هیات داوران، به‌دلیل عدم امکان نمایش آثار در این نمایشگاه ارایه نشده‌اند. آثار راه یافته به نمایشگاه جایزه عکس شید را در مرحله نخست کاوه کاظمی، محسن راستانی، حسین فاطمی داوری کرده‌اند و مرحله‌ دوم داوری نیز توسط این گروه، به‌علاوه منوچهر دقتی و شهیدالعلم انجام شده است.

مراسم اهدای جوایز دومین جایزه عکس شید، روز دوشنبه ۲۸ آذر ساعت ۱۷ در خانه هنرمندان برپا می‌شود. نمایشگاه یاد شده تا ۳۰ آذرماه جاری ادامه دارد.