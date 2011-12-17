جشنواره "اصول عقاید" روشی نوین برای آموزش عقاید اسلامی است

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام مسلم فیضی افزود: با توجه به این واقعیت مهم که در عصر حاضر دشمنان نظام اسلامی اعتقادات دینی مسلمانان و به ویژه شیعیان را نشانه گرفته اند برگزاری این گونه جشنواره ها و آموزش مباحث مهم اعتقادی با روشهای نوین یادگیری یکی از موثرترین اقداماتی است که می تواند با این هجمه ها مقابله کند.

حجت الاسلام فیضی این جشنواره را ابتکاری نو و جالب عنوان کرد و گفت: برگزاری این جشنواره یک نشاط خاص و فضای رقابتی سالمی را در بین جوانان و نوجوانان عضو کانونهای فرهنگی و هنری مساجد ایجاد کرده است.

وی افزود: استفاده از ابزارهای نوین برای گسترش فرهنگ دینی و آموزش بحث های اعتقادی در بین جوانان و نوجوانان همیشه موثر است.

مدیر مسئول کانون تخصصی کتابخانه ای زنجان با بیان این که استان زنجان پایتخت شور و شعور حسینی است و یکی از عالم خیزترین استانهای کشور است، ادامه داد: برگزاری این جشنواره نشان از توانمندیها و ظرفیتهای استان زنجان دارد.

حجت الاسلام فیضی افزود: در شهرستان خدابنده این جشنواره با استقبال بی نظیر جوانان و نوجوانان کانونهای مساجد این شهرستان مواجه شده بطوری که تاکنون 450 نسخه از نرم افزار اصول عقاید در این شهرستان توزیع شده است.

مدیر مسئول کانون تخصصی کتابخانه ای در ادامه تصریح کرد: آموزش حضوری به اعضاء و ارسال اطلاعات افرادی که دسترسی به اینترنت ندارند و تکثیر سی دی این نرم افزار در بین افراد از اقداماتی که در این کانون تخصصی در راستای ترویج این جشنواره در شهرستان انجام شده است.