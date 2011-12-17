کشت ذرت علوفه ای در 5000 هکتار از مزارع گلستان

حسین محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: عملیات برداشت ذرت علوفه ای در سطح استان از اواخر شهریور ماه شروع شده و تاکنون ادامه دارد.

وی اظهار داشت: پیش بینی می شود از این سطح حدود 190 هزار تن ذرت علوفه ای از این مزارع برداشت شود.

محمدی افزود: با توجه به تأمین ماشین آلات کاشت، داشت و برداشت این محصول در سطح استان و استقبال خوب دامداران وضعیت مناسب محصول در صورتیکه منابع آب مطمئن تأمین شود سطح زیر کشت این محصول در طی سالهای آینده افزایش خواهد یافت.

وی عنوان کرد: با بالارفتن دمای هوا در سالهای گذشته و حادث شده خشکسالی و فقر مراتع و نیاز روز افزون انسان به مواد پروتئین لزوم توسعه کشت محصولات علوفه ای با توان تولید بالا را می طلبد زیرا کشت و سیلو کردن ذرت علوفه ای می تواند برای مدت طولانی علوفه را به صورت تازه نگهداری کرد زیرا دامهای شیری و گوشتی بخصوص نشخوار کنندگان در فصل زمستان نیاز مبرم به غذای آبدار دارند.

محمدی گفت: ذرت به علت داشتن مواد قندی، نشاسته زیاد و عملکرد علوفه ای بیش از 40 تن در هکتار یکی از بهترین نباتات برای تولید علوفه سبز، سیلو و دانه محسوب می شود.