به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از جاکارتا پست، الهام اکبر حبیبی رئیس انجمن متفکران مسلمان اندونزیایی دیروز پنجشنبه 24 آذر ماه در رابطه با گسترش شبکه دیجتالی "i-mosque" اظهار داشت: این امر تلاشی برای ساخت تمدن اسلامی است.

وی اظهار داشت که این برنامه بنیادهای عمومی و اجتماعی مسجد که اغلب فراموش شده را بار دیگر احیا می کند و نقش آنها را چون مراکز آموزشی، کلینکهای درمانی و همکاری و تعاون را ارتقا می دهد.

وی افزود: مساجد صرفا محلی برای اقامه نمازهای جماعت نیستند.

الهام اظهار د اشت که این برنامه با استفاده از " i-net" یک شبکه ارتباطی که مساجد اندونزی را به هم مرتبط می کند فعال می شود تا مردم بتوانند تعالیم و آموزه های دینی و اطلاعات انجمن متفکران مسلمان را به اشتراک بگذارند.

براساس آمار شورای مساجد اندونزی و بنیاد دعوی اسلامی این کشور عنوان پرجمعیت ترین کشور اسلامی دارای 900 هزار مسجد است، اگرچه می توان گفت که در این کشور 500 مسجد ثبت نشده نیز فعال است.

