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۲۶ آذر ۱۳۹۰، ۱۰:۴۹

با استفاده ازفن‌آوری روز؛

کارکردهای اجتماعی مساجد اندونزی ارتقا می‌یابند

کارکردهای اجتماعی مساجد اندونزی ارتقا می‌یابند

انجمن متفکران مسلمان اندونزی اعلام کرد که در نظر دارد شبکه دیجیتالی "i-mosque" را به منظور توسعه نقش مساجد کشور گسترش دهد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از جاکارتا پست، الهام اکبر حبیبی رئیس انجمن متفکران مسلمان اندونزیایی دیروز پنجشنبه 24 آذر ماه در رابطه با گسترش شبکه دیجتالی "i-mosque" اظهار داشت: این امر تلاشی برای ساخت تمدن اسلامی است.

وی اظهار داشت که این برنامه بنیادهای عمومی و اجتماعی مسجد که اغلب فراموش شده را بار دیگر احیا می کند و نقش آنها را چون مراکز آموزشی، کلینکهای درمانی و همکاری و تعاون را ارتقا می دهد.

وی افزود: مساجد صرفا محلی برای اقامه نمازهای جماعت نیستند.

الهام اظهار د اشت که این برنامه با استفاده از " i-net" یک شبکه ارتباطی که مساجد اندونزی را به هم مرتبط می کند فعال می شود تا مردم بتوانند تعالیم و آموزه های دینی و اطلاعات انجمن متفکران مسلمان را به اشتراک بگذارند.

براساس آمار شورای مساجد اندونزی و بنیاد دعوی اسلامی این کشور عنوان پرجمعیت ترین کشور اسلامی دارای 900 هزار مسجد است، اگرچه می توان گفت که در این کشور 500 مسجد ثبت نشده نیز فعال است.
 

کد مطلب 1485399

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