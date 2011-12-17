به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان بازرسی کل کشور حجت الاسلام مصطفی پورمحمدی در شورای قضایی استان بوشهر با اشاره به کاهش آمار برخی تخلفات و جرائم استان بوشهر آن را امیدوار کننده دانست، گفت: این که تخلفات و جرائم کاهش یابد در مجموع افزایش رضایت‌مندی مردم را منجر می‌شود که نکته بسیار حائز اهمیت است زیرا افزایش رضایت‌مندی جامعه باعث جلب اعتماد عمومی می‌شود.



رئیس سازمان بازرسی کل کشور با بیان اینکه دستگاه قضایی در زمینه جلب اعتماد عمومی نقش بالایی دارد، گفت: عملکرد قوه قضائیه در این زمینه در دو حوزه انعکاس دارد که در یک بخش به واسطه حل اختلاف و دعوای حقوقی مردم به صورت مستقیم طرف حساب است و در این موارد دستگاه قضایی تلاش می‌کند با قضا و حکم این موارد را فیصله دهد. بخش دیگر، دستگاه قضا به نیابت از حاکمیت، محافظ حقوق عمومی است.



وی با اشاره به اینکه فردی در رأس نظام جمهوری اسلامی ایران است که فقیه عادل و مدبر است گفت: افکار عمومی نیاز دارد تا عدل در جامعه برقرار شود، از طرف دیگر عدالت و حقوق الهی باید پاس داشته شوند. برای همین نیز ملت می‌گوید ولی فقیه باید عادل و صادق باشد. زیرا نمی‌خواهد حقوق خود و حقوق الهی ضایع شود. بالاترین حق، امر خدا است. اجرای اوامر الهی بالاترین حقوقی است که باید پاس داشته شوند. مردم نیز این را می‌خواهند.



پورمحمدی با اشاره به نقش مردم در انتخاب غیرمستقیم ولی فقیه گفت: ملت برای این دنبال ولایت فقیه رفتند که اوامر الهی اجرا شود. ولی فقیه نیز برای اجرای اوامر الهی مستحکم ایستاده است.



وی با اشاره به کارشکنی‌های دشمنان در مسیر حرکت جمهوری اسلامی گفت: حرکت در راه خدا نیازمند استقامت در برابر سختی‌ها است. ما که نظام ولایت فقیه را انتخاب کردیم یعنی دنبال راه خدا قدم برداشته و می‌خواهیم اوامر الهی اجرا شود.



رئیس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به دیدار اخیر مقام معظم رهبری با اعضای ستاد بزرگداشت 9 دی گفت: آنچه رهبری در دیدار با اعضای ستاد بزرگداشت 9 دی تاکید فرمودند این بود که 9 دی خواست مردم بود. مردم در 9 دی آمدند و گفتند ما دین را می‌خواهیم و هر وقت هم نیاز باشد در صحنه حاضر می‌شویم. در عاشورا به دین اهانت و جسارت شد و مردم به میدان آمدند و نشان دادند هنوز پای دین و پای پرچم‌دار آن که ولایت فقیه است ایستاده و هزینه آن را نیز پرداخت می‌کنند.



وی با بیان اینکه بخش اعظم اجرای حقوق، حدود و احکام الهی بر عهده دستگاه قضایی است، خاطرنشان کرد: در انقلاب مردم خواستار دستگاه قضایی شدند که در آن حدود الهی اجرا شود. به این خاطر است که در ادبیات دینی منصب قضا به نبی و وصی نبی اختصاص دارد. اگر کسی غیر از نبی و وصی نبی به این حوزه وارد شود شقی است. چون تمام این احکام توسط خدا صادر شده است و باید نبی یا وصی نبی طبق این قانون حکم صادر کند. قاضی در هر کجا اگر به خدمت گرفته شود باید از سوی ولی فقیه نصب شود. تک تک قضات باید طبق یک سلسله مراتب منصوب شوند تا آنچه شریعت می‌خواهد اجرایی شود.



استوارترین سنگر برای جامعه سنگر قضا است



پورمحمدی ادامه داد: حتی اجرای بسیاری از احکام مانند اجرای حدود و تعزیرات کار حاکم اسلامی است که نیابتاً به قاضی تفویض شده است. بنابراین مسئولیت سنگینی متوجه دستگاه قضا است. برای تحقق نظام اسلامی ابتدا باید دستگاه قضایی اسلامی داشت. عمل طبق دستور اسلام و قرآن اولین سنگر و بلندترین حصار جامعه اسلامی است که با دستگاه قضایی اسلامی محقق می‌شود. استوارترین سنگر برای جامعه سنگر قضا است. چون باید احکام اسلامی در آن اجرا شود. نقش دستگاه قضایی تنها به یک قوه محدود نمی‌شود. آنچه نظام را اسلامی می‌کند در دستگاه قضایی رقم می‌خورد.



وی با بیان اینکه تفاوت نظام کشورهای اسلامی با نظام جمهوری اسلامی ایران به دستگاه قضایی است، گفت: دستگاه اجرایی تنها فن، تخصص و متد است. بسیاری از اوقات مدل‌های دستگاه های اجرایی کشورمان از کشورهای دیگر اخذ شده است. آنچه نظام ما را اسلامی می‌کند و هویت، شاکله و محتوای نظام ما را تغییر می‌دهد نگاه ما به انسان و حقوق انسان یا همان دستگاه قضایی است. اصلی‌ترین موضوع مربوط به انسان، حقوق است.



پورمحمدی در ادامه خاطرنشان کرد: اگر بنا باشد تفاوت نظام ما با نظام‌های دیگر را مطرح کنیم یا بگوییم نظام ما چه زمانی اسلامی شد باید به دستگاه قضایی باز گردیم و ببینیم که دستگاه قضایی ما چه زمان اسلامی شد. اتفاقاً رضایت مردم از نظام بیشتر در این مبحث شکل می‌گیرد. یک نظام می‌تواند کمبود داشته و مردم جامعه‌اش فقیر باشند. حتی می‌تواند جامعه ای از نظر فرهنگی، علمی و یا تکنولوژی عقب مانده باشند. مردم این جامعه می‌توانند شرایط را تحمل کنند. اما اگر ببینند در جامعه انصاف و عدل رعایت نمی‌شود تحمل نمی‌کنند. جامعه حتی با انحراف فکری می‌تواند باقی بماند ولی با ظلم باقی نمی‌ماند.



تثبیت و تقویت پایه های نظام توسط دستگاه قضایی صورت می‌گیرد



وی با بیان اینکه پایه های یک نظام توسط دستگاه قضایی تثبیت و تقویت می‌شود، تصریح کرد: چنین جامعه ای جامعه آرام است. چرا که مردم آن جامعه مطمئن هستند جایی به عنوان دستگاه قضایی وجود دارد که برای دادخواهی سراغ آن بروند. بنابراین رضایت و به دنبال آن اعتماد عمومی توسط دستگاه قضایی بالا می‌رود. معنای این حرف آن نیست که سایر دستگاه‌ها نقش ندارند ولی دستگاه قضایی نقش تعیین کننده و بی بدیل دارد.



رئیس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به کاهش جرائم در استان بوشهر گفت: این آمار نشان می‌دهد که می‌توان جرائم را کاهش داد. اگر جرائم کاهش پیدا نکرد باید تحرک و تلاش بیشتری انجام داد. طبعاً انتظار عموم مردم همین مسئله است. چون ممکن است در جایی کارهای خوبی ببینند ولی در جای دیگر می‌بینند کاری صورت نگرفته یا کم صورت می‌گیرد. اگر مشکلات در جایی حل شد نشان می‌دهد که در سایر جاها نیز مشکلات حل می‌شود. مدیران باید به این بیاندیشند که با توجه به امکاناتی که در اختیارشان است آیا می‌توانند پاسخگوی تعهدات خود باشند؟!



پورمحمدی با بیان اینکه طبق بررسی‌های صورت گرفته ظرف یک سال گذشته رتبه و جایگاه قوه قضائیه نزد افکار عمومی ارتقاء یافته است، گفت: این موضوع نشان می‌دهد تحرکات، جدیت‌ها، پیگیری‌ها، جسارت داشتن‌ها، روی حق ایستادن‌ها و ... اثر دارد و افکار عمومی نیز آن را می‌فهمد. البته با جایگاه واقعی خود فاصله داریم که با تلاش و جدیت بیشتر محقق خواهد شد.

همچنین رئیس سازمان بازرسی کل کشور بعد از جلسه شورای قضایی استان بوشهر با حضور در مسجد قرآن بوشهر در جمع نمازگزاران سخنانی ایراد کرد.

حجت‌الاسلام پورمحمدی همچنین روز گذشته در جمع نمازگزاران جمعه بوشهر با تأکید بر مشارکت عمومی در انتخابات مجلس نهم گفت: نمایندگان ما نباید تحت تأثیر قدرت انتخاب شوند و مردم در انتخابات مجلس باید کسانی را انتخاب کنند که بتوانند مدیران را کنترل کنند.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به درپیش بودن انتخابات مجلس نهم گفت: انتخابات مجلس نهم حضور و مشارکت همه را می طلبد. نکند به تردید افتاده و وسوسه ها در ما تاثیر بگذارد. نوع انتخاب ما نیز مهم است. باید آنچه که برای کشور، اسلام، ملت ما مفید و چاره ساز است را انتخاب کنیم.