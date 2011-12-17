همایش " انتخابات؛ بایدها و نبایدها " در ایلام برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام صحبت الله رحمانی در جلسه ستاد انتخابات استان گفت: محورها و عناوین موضوعی این همایش برای ارائه مقالات و نشست های تخصصی اطلاع رسانی می شود.

وی برگزاری انتخابات در کشور را مایه افتخار و مباهات دانست و افزود: تأثیر انتخابات در بالندگی کشور در سال های پس از انقلاب کم نظیر بوده است.

رحمانی اظهار داشت: فرهنگسازی در این زمینه که مردم چگونه و چه کسی را انتخاب کنند و پرهیز از مسائل قومی و قبیله ای در راستای انتخاب نمایندگانی شایسته، زمینه ساز رشد و توسعه استان خواهد بود.

وی در ادامه اجرای انتخاباتی رقابتی با حضور و مشارکت حداکثری مردم را مستلزم فرهنگ سازی مناسب در این زمینه عنوان کرد و گفت: توسعه فرهنگ انتخابات در جامعه در چارچوب های مشخص توسط ائمه جمعه، اساتید دانشگاه و سایر اقشار مسئول در موضوع انتخابات ضروری و زمینه ساز برگزاری انتخاباتی پویا و تأثیرگذار خواهد بود.

معاون سیاسی امنیتی استاندار در پایان اعلام کرد: برگزاری انتخابات سالم اصلی ترین وظیفه مجریان انتخابات است که 11 هزار نفر به منظور برگزاری انتخاباتی سالم در استان ساماندهی شده اند.