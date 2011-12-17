اردوی مشترک تیم ملی تکواندو ایران با فرانسه آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی تکواندو کشورمان که خود برای حضور در بازیهای المپیک 2012 لندن و مسابقات قهرمانی آسیا آماده می کند بعد از بازگشت از مسابقات آزمایشی المپیک تمرینات خود را از سر گرفت.

محمدباقری معتمد، یوسف کرمی، کوروش رجلی، علیرضا نصرآزادانی، مسعود حجی زواره، مهران عسگری، فرزاد عبداللهی و بهنام اسبقی تمرینات خود را زیر نظر فریبرز عسگری وعلی محمد بسحاق آغاز کردند.

اما تیم ملی فرانسه که آماده حضور در مسابقات گزینشی المپیک در قاره اروپا آماده می کند با 11 تکواندو روز جمعه برای برگزاری یک اردوی مشترک با ملی پوشان کشورمان وارد تهران شد.

در این تیم تکواندوکاران عنوان داری چون "پاسکال ژنتیل" که بعد از دو سال دوری بازگشته تا چهارمین المپیک خود را تجربه کند، "مایکل برو" دارنده چند مدال جهانی و قاره ای و "ممدی دوکارا" قهرمان اروپا را در ترکیب خود دارد.

رقابتهای انتخابی المپیک در قاره اروپا هفتم تا نهم بهمن ماه در "کازان روسیه" برگزار خواهد شد و از ایران نیز شهرام اربابی به عنوان داور راهی روسیه خواهد شد.