پاداش بازیهای سنگاپور کجا رفت/ این برخوردها شایسته قهرمانان نیست

محمدرضا کاظمی نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان این مطلب افزود: فرزندم تابستان سال گذشته عنوان قهرمانی مسابقات وزنه برداری المپیک نوجوانان سنگاپور را کسب کرد. در جریان آن مسابقات نماینده سازمان تربیت بدنی به فرزندم وعده داد که پاداشی به اندازه 15 درصد پاداش قهرمانان المپیک به وی اهدا خواهد شد که چیزی حدود 75 سکه طلا می‌شد اما با گذشت بیش از یکسال از آن تاریخ هنوز وعده‌ها محقق نشده است.

وی در ادامه افزود: کافی است در اینترنت سه کلمه پاداش، قهرمانی و سنگاپور را جستجو کنید، چندین مورد خبر در آن برهه زمانی از قول آقای رغبتی منتشر شده است که به قهرمانان المپیک نوجوانان سنگاپور، فرزندم و رضایی که قهرمان مسابقات تکواندو شد، وعده داده است پاداشی به اندازه 75 سکه طلا اهدا می شود اما هنوز خبری نشده است. متاسفانه پیگیری‌های ما هم جواب نداده و نتیجه بخش نبوده است.

مربی علیرضا کاظمی نژاد با یادآوری اینکه وی در عرض یکسال به سه مدال جهانی و المپیک دست یافته است، خاطرنشان کرد: فرزندم مدال اولش را به امام رضا (ع) و دیگر مدالش را به شهدای خوزستان تقدیم کرد. او به عنوان یک قهرمان باید چه می کرد؟ اینکه علیرضا انتظار دارد پاداش قهرمانی‌اش پرداخت شود، انتظار بی جایی است؟! من واقعا برای فرزندم ناراحتم، این برخورد شایسته یک قهرمان نیست.

کاظمی نژاد خاطرنشان کرد: همانطور که جامعه برگردن قهرمانان خود حقی دارد، آنها نیز حقی بر گردن جامعه دارند. اینکه یک قهرمان پرچم کشورش را در میادین بین المللی به اهتزار درمی آورد باید به گونه‌ای شایسته حق و حقوقش پرداخت شود. فرزندم و قهرمانان دیگر چیز زیادی نمی خواهند، فقط همان چیزی را می خواهند که به آنها وعده داده‌اند. آیا این انتظار زیاد است؟ اصلا بگویند پاداشی نبوده و نمی‌دهند، شاید اینطور خاطر فرزندم آسوده شود.

علیرضا کاظمی نژاد در نخستین دوره المپیک نوجوانان در سنگاپور با اقتدار مدال طلای دسته فوق سنگین مسابقات وزنه برداری را از آن خود کرد.