به گزارش خبرنگار مهر، با گذشت نزدیک به 30 ماه از امضای قرارداد پنج میلیارد دلاری شرکت ملی نفت ایران و CNPCI چین، این شرکت آسیایی هنوز عملیات اجرایی طرح توسعه فاز 11 پارس جنوبی را آغاز نکرده است.

احمد قلعه بانی مدیر عامل شرکت ملی نفت در گفتگو با مهر با بیان اینکه به زودی فعالیت اجرایی CNPCI چین در طرح توسعه فاز 11 پارس جنوبی آغاز می شود، گفت: پیش بینی می شود توسعه این پروژه مشترک گازی در ماه‌های آینده شتاب بگیرد.

پیگیری‌های خبرنگار مهر از شرکت ملی نفت ایران نشان می دهد که در حال حاضر یک گروه 40 نفره از کارشناسان این شرکت چینی در منطقه عسلویه حضور یافته اند.

با وجود استقرار کارشناسان چینی در عسلویه، هنوز عملیات تسطیح و آماده سازی سایت ساحلی و تجهیز کامل کارگاه در این فاز مشترک گازی آغاز نشده است.

اولتیماتوم جدید گازی ایران به CNPCI چین

به گزارش مهر، مهر ماه سالجاری رستم قاسمی وزیر نفت در نشستی با مسئولان اجرایی CNPCI چین با تعیین یک برنامه جدید زمان بندی و ارائه اولتیماتوم به این شرکت آسیایی خواستار تسریع در طرح توسعه فاز 11 پارس جنوبی شد.

با ارائه این اولتیماتوم CNPCI چین دفتر عملیاتی خود برای توسعه این فاز پارس جنوبی را در منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس بازگشایی کرده است اما تاکنون عملیات اجرایی فاز 11 پارس جنوبی شامل خاک برداری و گودبرداری در منطقه تنبک عسلویه آغاز شده است.

در حال حاضر پیشرفت مطالعات و برخی از فعالیت های جانبی طرح توسعه فاز 11 پارس جنوبی حدود 12 درصد است و پیمانکار چینی بیش از10 درصد از برنامه زمان بندی توسعه فاز 11 پارس جنوبی عقب مانده است.

از سوی دیگر اخیرا شرکت ملی نفت ایران در مذاکراتی خواستار جبران تاخیر چینی‌ها در طرح توسعه فاز 11 پارس جنوبی شده است و حتی گفته می شود در صورت ادامه تاخیرها این شرکت بین المللی مشمول جرایمی خواهد شد.

وزیر نفت هم پیشتر تاکید کرده بود در صورت ادامه تاخیر چین در طرح توسعه فاز 11 پارس جنوبی امکان جایگزین کردن برخی از پیمانکاران و سازندگان داخلی در این پروژه پنج میلیارد دلاری گاز کشور وجود دارد.

موسی سوری مدیرعامل شرکت نفت و گاز پارس مهر ماه امسال با بیان اینکه شرکت چینی باید حداکثر در مدت کمتر از یک ماه آینده برنامه جبرانی خود را برای توسعه فاز 11 پارس جنوبی به شرکت ملی نفت ارائه کند، گفته بود: قطعا اگر شرکت چینی در مدت زمان تعیین شده نتواند تاخیر در اجرای فاز 11 پارس جنوبی را جبران کند تصمیم دیگری از سوی وزارت نفت اتخاذ می شود.



به گفته این مقام مسئول با توجه به روند ساخت و پیشرفت اجرای فازهای 35 ماهه پارس جنوبی، تاخیر در عملیات اجرایی فاز 11 این میدان مشترک با قطر توجیه ندارد.

به گزارش مهر، در حال حاضر بیشترین تاخیر شرکتهای چینی در صنعت نفت ایران مربوط به فاز 11 میدان مشترک پارس جنوبی است به طوری که با گذشت 30 ماه از امضای این قرارداد پنج میلیارد دلاری هنوز تجهیز کارگاه و عملیات اجرایی پروژه در عسلویه آغاز نشده است.



این در حالی است که قرارداد این فاز مشترک پارس جنوبی دو سال گذشته با کنار گذاشتن شرکتهایی همچون توتال فرانسه و پتروناس مالزی، برای شتاب در توسعه این میدان مشترک گازی با قطر به چین به ارزش تقریبی پنج میلیارد دلار امضا شده بود.



هدف از طرح‌ توسعه‌ فاز 11 میدان گازی پارس جنوبی تأمین‌ گاز ترش‌ مورد نیاز واحد پارس ال ان جی و استحصال میعانات گازی همراه گاز طراحی و اجرا خواهد شد. در این فاز روزانه 2 میلیارد مترمکعب گاز و 70 هزار بشکه‌ میعانات‌ گازی‌ سنگین‌ از میدان‌ پارس‌ جنوبی تولید می شود.