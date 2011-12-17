گفتمان های دینی در مدارس تایباد برگزار می شود

حجت الاسلام غلامرضا پیشقدم در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارکرد: هشت گفتمان دینی جوان با حضور اساتید مجرب در دبیرستان های دخترانه و پسرانه این شهرستان برگزار می شود.

وی افزود: این گفتمان ها با همکاری اداره آموزش و پرورش تایباد در دبیرستان های مائده، نرجس، خدیجه کبری(س)، حضرت محمد(ص)، امام علی(ع)، امام صادق (ع) تایباد و اندیشه سازان شهر کاریز برگزار خواهد شد.

وی موضوع این گفتمان ها را بحث پیرامون مسائل دینی، اجتماعی و اعتقادی بیان کرد و اظهار داشت:‌ اجرای گفتمان های دینی در مدارس، موثرترین شیوه برای پاسخ گویی به شبهات فکری و مذهبی نوجوانان و جوانان خواهد بود.