گروههای پرخطر در برابر آنفلوانزا واکسینه شوند

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمدمهدی گویا تاکید کرد: بیماران قلبی و ریوی، مبتلایان به بیماری سرطان، دیابتی‌ها، خانمهای باردار، بچه‌های کوچک و افرادی که دارای نارسایی کلیوی هستند، باید واکسن آنفلوانزا را دریافت کنند.

وی با بیان اینکه گروههای پرخطر در برابر بیماری آنفلوانزا در معرض خطر بیشتری قرار دارند، گفت: توصیه می‌کنم این افراد حتماً واکسن آنفلوانزا را در ابتدای فصل پاییز تزریق کنند.

رئیس مرکز مدیریت بیماریهای واگیر وزارت بهداشت به تفاوت بیماری آنفلوانزا و سرماخوردگی معمولی پرداخت و افزود: آنفلوانزا ناشی از ابتلاء انسان به ویروس آنفلوانزا است و بیماری که ایجاد می‌کند از سرماخوردگی شدیدتر است و مدت بیماری طولانی‌تر است.

وی گفت: ویژگی هر دو بیماری سرماخوردگی و آنفلوانزا این است که اگراین افراد، نکات بهداشتی را رعایت کنند و استراحت کنند و درمانهای تجویز شده پزشک را انجام دهند، بهبود می‌یابند.



گویا در خصوص کافی بودن واکسن آنفلوانزا خاطرنشان کرد: واکسن آنفلوانزا به اندازه کافی موجود است و در دسترس قرار دارد.



وی ادامه داد: وزارت بهداشت نیز از طریق دانشگاههای علوم پزشکی کشور برای بعضی از گروههای پرخطر که در اولویت قرار دارند، این واکسن را تامین و توزیع کرده است.