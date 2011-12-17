  1. جامعه
  2. سایر حوزه ها
۲۶ آذر ۱۳۹۰، ۱۱:۲۷

در آستانه فصل زمستان؛

گروههای پرخطر در برابر آنفلوانزا واکسینه شوند

گروههای پرخطر در برابر آنفلوانزا واکسینه شوند

رئیس مرکز مدیریت بیماریهای واگیر وزارت بهداشت با توجه به شروع فصل سرما، به گروههای پرخطر توصیه کرد خود را در برابر بیماری آنفلوانزا واکسینه کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمدمهدی گویا تاکید کرد: بیماران قلبی و ریوی، مبتلایان به بیماری سرطان، دیابتی‌ها، خانمهای باردار، بچه‌های کوچک و افرادی که دارای نارسایی کلیوی هستند، باید واکسن آنفلوانزا را دریافت کنند.

وی با بیان اینکه گروههای پرخطر در برابر بیماری آنفلوانزا در معرض خطر بیشتری قرار دارند، گفت: توصیه می‌کنم این افراد حتماً واکسن آنفلوانزا را در ابتدای فصل پاییز تزریق کنند.

رئیس مرکز مدیریت بیماریهای واگیر وزارت بهداشت به تفاوت بیماری آنفلوانزا و سرماخوردگی معمولی پرداخت و افزود: آنفلوانزا ناشی از ابتلاء انسان به ویروس آنفلوانزا است و بیماری که ایجاد می‌کند از سرماخوردگی شدیدتر است و مدت بیماری طولانی‌تر است.

وی گفت: ویژگی هر دو بیماری سرماخوردگی و آنفلوانزا این است که اگراین افراد، نکات بهداشتی را رعایت کنند و استراحت کنند و درمانهای تجویز شده پزشک را انجام دهند، بهبود می‌یابند.
 
گویا در خصوص کافی بودن واکسن آنفلوانزا خاطرنشان کرد: واکسن آنفلوانزا به اندازه کافی موجود است و در دسترس قرار دارد.
 
وی ادامه داد: وزارت بهداشت نیز از طریق دانشگاههای علوم پزشکی کشور برای بعضی از گروههای پرخطر که در اولویت قرار دارند، این واکسن را تامین و توزیع کرده است.

کد مطلب 1485406

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها