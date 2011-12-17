جامعه اسلامی کارگران عملکرد نامزدهای احتمالی را بررسی می کند

یدالله جعفری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در صورت به نتیجه رسیدن این بررسی ها، لیست مورد حمایت جامعه اسلامی کارگران به امت حزب الله و جامعه کارگری دو استان آذربایجان شرقی و غربی معرفی خواهد شد.

وی با اشاره به شرکت جامعه اسلامی کارگران آذربایجان شرقی و آذربایجان غربی در نشست اخیر نمایندگان استانی جبهه متحد اصولگرایان در تهران، گفت: تاکید اصولگرایان برای حضور در عرصه رقابت های انتخاباتی، مبتنی بر وحدت و بصیرت آحاد مختلف جامعه است.

دبیر جامه اسلامی کارگران آذربایجان شرقی و آذربایجان غربی تصریح کرد: با همه این اوصاف حضور حداکثری عموم مردم در پای صندوق های رای و برگزاری باشکوه انتخابات در اولویت برنامه ریزی های جامعه اسلامی کارگران قرار دارد ضمن اینکه در کنار این هدف بسیار مهم، تلاش می شود نامزدهای اصلح شناسایی، معرفی و در معرض قضاوت مردم قرار گیرند.

وی با بیان اینکه رابطان جامعه اسلامی کارگران در شهرستان های دو استان آذربایجان شرقی و آذربایجان غربی فعال شده اند، یادآور شد: جامعه اسلامی کارگران قطعاً از شش نامزد انتخابات مجلس نهم از حوزه انتخابیه تبریز، اسکو و آذرشهر که پیرو خط امام و رهبری بوده و التزام حقیقی خود را به نظام و ولایت فقیه نشان داده اند، حمایت و لیست آنها را منتشر خواهد کرد.