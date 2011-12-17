طرح پیک مهر در استان سمنان اجرا می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حسن سعدالدین صبح شنبه در سومین جلسه طرح پیک مهر گفت: این طرح اقدامی است در جهت استفاده بهینه از اوقات تلف شده آحاد جامعه در مکانهای گوناگون از جمله سالن انتظار، وسایل نقلیه عمومی که هدف آن ارتقای فرهنگ عمومی جامعه و کاهش آسیب های اجتماعی است.

مدیر کل امور اجتماعی استانداری سمنان اظهار داشت: این کار بر عهده همه دستگاه هایی است که در این زمینه مسئول هستند.



وی با اشاره به محتوای این طرح گفت: طرح پیک مهر در مناطق پر تردد و پر جمعیت شهری با نصب گنجه های مخصوص اجرا می شود و شیوه اجرای این طرح در راستای بومی سازی فرهنگ مطالعه و استفاده مردم از کتاب های جیبی با محتوای شایسته و به تعداد شمارگان بیشتر است که در مکان های عمومی نظیر بیمارستان ها پایانه ها و مراکز آموزشی پر تردد عملیاتی می شود.



به گفته وی، هر ماهه کتاب های این گنجه ها که از مراکز ذیربط تامین می شود در استان توسط اداره کل کتابخانه های عمومی استان سمنان به نمایندگان دستگاه ها تحویل داده می شود و هر ماهه نمایندگان دستگاه های مربوطه نسبت به تحویل کتاب ها و تعویض آن اقدام می نمایند.



مدیرکل اجتماعی استانداری سمنان گفت: همچنین این طرح با هدف فرهنگ عفاف و حجاب و کاهش آسیب های اجتماعی و گسترش فرهنگ کتاب و کتابخوانی در قالب کتاب های پالتویی و کم حجم به اجرا در می آید که امیدواریم شاهد افزایش سرانه مطالعه در استان باشیم طبیعتا وقتی بینش افراد افزایش یابد کاهش آسیب های اجتماعی را خواهیم داشت.



حسن سعدالدین با اشاره به فرهنگ بالای مردم استان به خصوص در بحث کتابخوانی و نسبت تعداد کتاب به جمعیت استان که رتبه های اول تا سوم را شامل می شود ترویج فرهنگ کتابخوانی را کاری بسیار مهم دانست.



مدیر کل کتابخانه های عمومی استان سمنان نیز در این نشست گفت: با عنایت به ابلاغ طرح پیک مهر توسط وزارت کشور و ابلاع اجرایی آن در استان توسط استانداری، مجری این طرح اداره کل کتابخانه های عمومی در استان می باشد.



علی اکبر گرامی افزود: با توجه به تاکیدات مقام معظم رهبری مبنی بر توسعه کتاب خوانی و علم آموزی و تولید فکر و افزایش معلومات عمومی جامعه و به منظور ارتقای فرهنگ عمومی با رویکرد کاهش آسیب های اجتماعی (طرح تحول اجتماعی) و هم چنین تحقق سند نهضت مطالعه مفید و بهره گیری حداکثری از فرصت های در انتظار و اوقات از دست رفته آحاد جامعه این طرح اجرا می شود.