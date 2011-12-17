روزی که گسترش فولاد تبریز خندید!/ امتیازگیری در شیراز و رشت

به گزارش خبرنگار مهر، دیروز جمعه، بیست و پنجم آذر 90 روز خوشی برای باشگاه گسترش فولاد تبریز و هواداران تیمهای این باشگاه بود؛ چراکه تیمهای مختلف گسترش فولاد در رده های سنی مختلف پیروزی های شیرینی را همراه با کسب یک عنوان قهرمانی تقدیم دوستداران آبی های تبریز کردند.

در لیگ برتر فوتسال باشگاه های کشور که عصر دیروز هفته پانزدهم آن برگزار شد، تیم گسترش فولاد با هدایت میرمعصوم سهرابی موفق شد میزبان خود تیم شرکت ملی و حفاری اهواز را با نتیجه سه بر دو شکست دهد.

این دیدار تقابل دو تیم همسایه جدولی بود و طی آن تیم تبریزی با گلهای رشید قلی پور، رامین رستمیان و مسلم رستمی ها به برتری دست یافت تا با 27 امتیاز و تفاضل گل کمتر نسبت به تیم صبای قم در جایگاه پنجم جدول قرار بگیرد.

تیم فوتسال امید گسترش فولاد تبریز نیز که در لیگ استان حضور دارد، عصر دیروز با برتری دو بر یک برابر تیم فولادبناب تبریز ضمن کسب عنوان قهرمانی این رقابتها، توانست سهمیه حضور در رقابتهای لیگ منطقه ای کشور را نیز به دست آورد.

در این دیدار که در سالن میلاد برگزار شد، برای تیم گسترش فولاد که هدایت آن به عهده حسین مبارکی است، محمد احدی و جهانبخش حسین پور گلزنی کردند.

اما در فوتبال و پس از اینکه تیم بزرگسالان گسترش فولاد موفق به کسب یک امتیاز روحیه بخش از مصاف با میزبان خود پیام مخابرات شیراز شد، تیم جوانان این باشگاه نیز امروز برابر تیم فولاد خوزستان دست به کار بزرگی زد و میهمان قدرتمندش را با نتیجه دو بر یک از پیش رو برداشت.

در این دیدار که از چارچوب بازی های هفته دهم لیگ برتر جوانان کشور و در زمین چمن مصنوعی پارک صنعتی قراملک تبریز به انجام رسید، شاگردان محمد ذریه با دو گل علی مرتضائی و مجتبی مهری به سه امتیاز این مصاف حساس خانگی دست یافتند.

تیم فوتبال نوجوانان گسترش فولاد نیز در هفته پنجم لیگ برتر، یک نتیجه بسیار خوب در ورزشگاه شهید عضدی رشت به ثبت رساند و طی آن توانست میزبان خود داماش گیلان را با نتیجه سه بر یک شکست دهد.

در این دیدار تیم تحت هدایت فنی غلامحسین حسین زاده با هت تریک علی صمدی موفق به کسب پیروزی شیرین بیرون از خانه شد.

با ثبت این نتایج، هفته ای خوش برای باشگاه گسترش فولاد تبریز سپری شد و تیمهای این باشگاه امروز مسبب شادی هواداران خود شدند.