مشکلات تجار ایرانی با حضور سرکنسولگر عراق بررسی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرکنسولگر عراق در استان کرمانشاه با اعضا اتاق بازرگانی و صنایع و معادن استان ایلام جلسه داشت که مهمترین موضوع مورد بحث دراین نشست پیگیری صدور ویزای بلندمدت برای تجار و بازرگانان ایلامی برای سفر به کشور عراق بود.

تجار و بازرگانان عراقی برای بررسی وضعیت بازار در ایران به ویژه استان با ویزای بلند مدت سفر می کنند اما تجار و بازرگانان ایلامی برای دستیابی به وضعیت بازار عراق برای گسترش مراودات تجاری و بازرگانی با مشکل صدور ویزای بلند مدت مواجه هستند.

هاشم ابراهیم هاشم سرکنسولگر کشور عراق در استان کرمانشاه گفت: این موضوعی است که وزارت امور خارجه عراق هم پیگیری حل آن است و صدور ویزای بلند مدت برای تجار و بازرگانان ایلامی می تواند به توسعه مناسبات تجاری و دسترسی آسانتر بازرگانان ایلامی به بازار هدف عراق کمک کند.

سرکنسولگر عراق در استان کرمانشاه همچنین به صادرات مواد غذایی در مرز مهران اشا ره کرد و گفت: هنوز مشکل استانداردسازی مواد غذایی برای صادرات در مرز بین المللی مهران کماکان حل نشده و این موضوع باعث شد تا تجار عراقی با هزینه های گزاف کالاهای مورد نیاز را از سایر مرزهای مشترک ایران و عراق وارد کنند.

در ادامه فروتن رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و مهدوی سرپرست صنعت، معدن و تجارت استان ایلام ضرورت تسریع در صدور ویزای بلند مدت برای تجار و بازرگانان ایلامی، هممکاری طرف عراقی و اقدام برای تهیه آنها از طریق بخش خصوصی در استان، رفع سریعتر موانع پیش روی صادرات مواد غذایی در مرز مهران و کاهش تعرفه گمرکی واردات کالا در مرز مهران و همسو کردن آنها با تعرفه گمرکی در سایر مرزهای عراق را از جمله مطالبات تجار و بازرگانان و مسئولان استان اعلام کردند.